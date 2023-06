Giulia Salemi furiosa non le manda a dire: il durissimo confronto proprio con lui

Giulia Salemi non ne può più: ecco che cosa ha chiesto l’influencer pubblicamente nei giorni scorsi.

L’influencer ha scomodato il sindaco di Milano Beppe Sala per lanciare il suo personale appello a nome di tanti suoi concittadini. Scopriamo cosa è successo.

Giulia Salemi ha inviato un messaggio al sindaco del capoluogo lombardo menzionandolo pubblicamente su Instagram e spiegando perché è dispiaciuta. Le parole che ha usato sono state incisive e forti.

Giulia Salemi e il messaggio di protesta diretto al sindaco di Milano

Nei giorni scorsi nel capoluogo lombardo un uomo è stato aggredito in pieno centro. L’aggressione che ha fatto notizia è avvenuta a Brera, nei pressi di Moscova, in uno dei quartieri più in di Milano. A quanto pare il tutto è accaduto in pieno giorno. La vittima di questo triste episodio di micro criminalità si chiama Michele, ed è stato aggredito da 3 malviventi, che avevano l’intenzione di rubargli l’orologio dal polso.

Questo giovane uomo ha 39 anni, ed è un amico dell’influencer Giulia Salemi. Il suo è un nome ormai molto noto nel mondo dello spettacolo, che senz’altro avete avuto modo di conoscere, in particolar modo negli ultimi mesi, quando la bellissima vip di origine iraniana è stata il volto e la voce dei social durante la trasmissione del gf VIP 7.

A quanto pare proprio Giuli Salemi dopo aver ascoltato la notizia ha deciso di dire la sua, e così dal suo canale è Instagram ha pensato di lanciare un messaggio direttamente a Beppe Sala. Scopriamo che cos’ha detto l’influencer.

L’appello dell’influencer a Beppe Sala

Giulia Salemi ha condiviso una storia di Instagram, e si è rivolta rivolgendosi dal suo canale ufficiale di Instagram a Beppe Sala. Nel suo appello al sindaco di Milano, ha ripreso il video con l’articolo di Morning News Tv in cui il notiziario ha parlato proprio dell’aggressione al suo amico Michele e ha scritto: “Sono molto dispiaciuta di vedere questo video perché conosco il ragazzo aggredito, ma a prescindere, è una vergogna quello che continua a succedere a Milano per di più in centro e alle 5 di pomeriggio. Qualcuno vuole fare qualcosa o andiamo avanti così?”

Chissà se Beppe Sala, che è stato pubblicamente menzionato e taggato da Giulia Salemi vorrà rispondere in pubblico o in privato a questo appello, o se invece farà cadere nell’oblio il messaggio di aiuto della celebre influencer. Non è la prima volta che viene chiamato in causa da una star dei social e del web: anche Chiara Ferragni diversi mesi fa aveva chiesto al sindaco di Milano di intervenire per aumentare e migliorare la sicurezza del capoluogo lombardo.