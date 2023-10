Giorgia è single, il mondo ora lo sa

Giorgia Soleri e Damiano David hanno confermato la rottura ormai da diversi mesi: l’attivista si professa ancora single e libera.

“Dolore e rabbia, ma conservo i bei ricordi” – aveva ammesso Giorgia Soleri in merito alla separazione da Damiano David. La nota attivista non ha più affrontato l’argomento ed è tornata ad occuparsi di quanto le è più caro: la rivendicazione dei diritti femminili, le battaglie sociali contro ogni forma di discriminazione e, last but not least, i suoi amati gatti.

Nata e cresciuta a Milano, Giorgia Soleri si è trasferita nella Capitale e si divide tra il lavoro di scrittrice, modella, attivista ed influencer. L’ultima opera redatta e pubblicata risale al 2018, quando la 27enne debuttò nel mondo dell’editoria con La signorina nessuno – chiara espressione sarcastica che si riferisce all’accusa di godere di notorietà grazie alla figura dell’ormai ex fidanzato.

Giorgia Soleri ammette: “Yes, I’m single”

Ha assistito in prima persona all’ascesa dei Maneskin, sostenendo il frontman del gruppo in ogni circostanza. Giorgia Soleri e Damiano David sono praticamente cresciuti insieme, motivo per cui la rottura – annunciata nel mese di giugno del 2022 – produsse un certo sgomento generale. Amarezza che inoltre venne alimentata dalle modalità con le quali i fan scoprirono della separazione. Il cantante venne paparazzato in compagnia di Martina Taglienti in atteggiamenti intimi.

L’attivista non poté fare altro che giustificare il comportamento dell’ormai ex fidanzato. Giorgia spiegò di aver interrotto la sua relazione con Damiano diversi mesi prima, sottolineando che, ad ogni modo, in onore della loro poligamia, il frontman avrebbe potuto comunque mostrare la sua disponibilità ad altre ragazze. In seguito alla diffusione dell’indiscrezione, i due decisero di non affrontare più l’argomento e voltarono pagina definitivamente. E mentre il frontman dei Maneskin sembra interessato a Dove Cameron, attrice statunitense nota per la sua collaborazione con Disney Channel, Giorgia si professa felicemente single.

A quanto pare, la scrittrice preferisce godere della solitudine e dell’indipendenza. In molti le hanno chiesto se avesse frequentato altri ragazzi in seguito alla rottura, supposizioni alle quali Soleri ha risposto chiaramente: “Yes, I’m single”. Ed è così che diversi utenti web hanno sfruttato i social per proporsi come partner. “Educato, serio e pulito” – scrive qualcuno – “Mi propongo”. Sembra tuttavia che, almeno per il momento, Giorgia Soleri non abbia nessuna intenzione di legarsi sentimentalmente, impegnata nelle sue battaglie sociali e nella realizzazione dei suoi sogni professionali.