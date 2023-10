“Una di noi”, notano tutti il gesto di Antonella Clerici in puntata e i social si scatenano

Antonella Clerici e il gesto che sorprende i fan: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda che sconvolgono il web

Una delle conduttrici che lascia senza parole il mondo dello spettacolo italiano è lei, la bellissima Antonella Clerici. In molti la soprannominano la Regina del mezzogiorno per via dei suoi super programmi dedicati alla cucina che riscuotono sempre un ottimo successo.

La donna, infatti, ha condotto La prova del cuoco per ben tredici anni e l’attuale È sempre Mezzogiorno. Proprio un aneddoto avvenuto in studio ha fatto impazzire il web: ecco cosa è accaduto.

La bellissima Antonella Clerici ha sempre avuto chiaro il sogno di fare spettacolo tanto da cominciare nel ruolo di annunciatrice televisiva nel famoso programma Dribbling al fianco di Gianfranco De Laurentis, fino a partecipare a due varietà Circo Bianco e Semaforo Giallo e la famosissima Domenica Sportiva.

A darle la vera notorietà e a credere fermamente nel suo progetto è stata l’azienda Rai per il famoso programma culinario, nato nel 2000, La prova del cuoco. La donna lo ha condotto fino al 2013, anno di nascita della figlia Maelle. Nel corso degli anni, però, Antonella ha raggiunto un successo incredibile anche in altri ambiti di conduzione, possiamo ricordare The Voice Senior e Kids, Ti lascio una canzone, Il ristorante e il Festival di Sanremo.

Oggi, invece, Antonella lascia senza parole il pubblico per la conduzione del famoso programma È sempre Mezzogiorno che continua a toccare picchi alti di share. La donna continua a sorprendere il pubblico: il motivo è davvero impensabile.

Antonella Clerici lascia tutti senza fiato: ecco il motivo

La bellissima Antonella Clerici continua a sorprendere il pubblico, attento a osservare la sua conduzione e i dettagli nel famoso show È sempre mezzogiorno. Nel corso della sua carriera, la donna ha sempre lasciato sorpresi i fan per via delle sue battute simpatiche, per la sua spiccata ironia e per il suo essere brillante e affascinante. La donna, ha lasciato tutti senza parole per via di una Instagram Stories.

Durante la diretta del suo programma È sempre Mezzogiorno, Antonella ha cominciato a mangiare il purè di Persegani che, per l’appunto, sarà risultato davvero squisito.

I più attenti, proprio su Twitter hanno scritto una frase simpatica che è stata successivamente ripostata dalla stessa conduttrice. Si legge: “Antonella che adora i carboidrati e non smette di mangiare il pure di Persegani. UNA DI NOI”.