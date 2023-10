Giambruno si consola con una Porsche

A pochi giorni dall’addio di Giorgia Meloni, Andrea Gambruno si consola con una Porsche Carrera ed un nuovo completo blu.

Il silenzio stampa di Giorgia Meloni alimenta la curiosità di tabloid e giornalisti. “Secondo voi come sta? Abbiate pazienza” – incalza Arianna Meloni in difesa della sorella – “Questo non è giornalismo, è pettegolezzo” – conclude aspramente il braccio destro della Premier. Si tratta tuttavia di una condizione particolare, considerando che la separazione sarebbe avvenuta in seguito alla diffusione del fuori onda da parte di Striscia La Notizia. Non possiamo non tener conto inoltre della scelta della diretta interessata di comunicare la sua decisione tramite un annuncio ufficiale.

Ebbene, la storia ci insegna che consegnare un’informazione personale nelle mani della stampa e dell’opinione pubblica, comporti inevitabilmente il tentativo di quest’ultima di apprendere ulteriori dettagli in merito. Conseguenza con la quale, prima o poi, la Presidente del Consiglio dovrà purtroppo fare i conti. Nel frattempo Andrea Gambruno sembra aver affrontato l’accaduto con profonda serenità e rassegnazione.

La nuova compagna di Andrea Gambruno

Il conduttore Mediaset è stato sospeso, provvedimento dovuto considerando la manifestazione di atteggiamenti poco consoni al luogo di lavoro. E mentre Giorgia Meloni torna ad occuparsi del suo amato Governo, Andrea Gambruno rimane vincolato dietro le quinte delle trasmissioni televisive controllate dall’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi. Antonio Ricci persevera nella convinzione di aver fatto un favore alla Premier, mentre quest’ultima si rifiuta di affrontare l’argomento ogniqualvolta le viene proposto dalla stampa.

Eppure, nonostante lo scandalo mediatico, sembra che l’ex compagno della Leader di Fratelli d’Italia abbia voltato pagina facilmente. Ed eccolo, sereno e indisturbato, a bordo della sua Porsche Carrera 997 del 2006 da 60 mila euro. Il completo “striminzito” – come ironizza qualcuno – abbinato ad una camicia azzurra e ad un pantalone a sigaretta scuro. Non si può rinnegare poi un occhio di riguardo alla nuova pettinatura del conduttore, il quale ha scelto di rivolgersi al proprio parrucchiere di fiducia, estraneo ormai ai vincoli dei responsabili di immagine del suo programma di punta.

Le foto che lo ritraggono con la sua amata auto sono state scattate poche ore dopo il triste annuncio diffuso dalla Premier tramite account social ufficiale. A quanto pare, Andrea Gambruno nasconde bene malessere e sofferenza, considerando che – osservando gli ultimi scatti del conduttore – quest’ultimo sembra indifferente ed impassibile in merito all’accaduto.