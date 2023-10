Elon Musk aiuterà Gaza

Il proprietario di Space X si è proposto di mettere a disposizione i suoi satelliti per ripristinare la connessione internet su Gaza

Anche stavolta Elon Musk ha fato parlare di sé. Il miliardario americano, uno degli uomini più ricchi al mondo, è infatti intervenuto nella guerra in Medio Oriente.

Nelle scorse ore, a seguito della decisione dell’esercito di Israele di privare di internet la città di Gaza e gran parte della Striscia, anche Musk era intervenuto. Il proprietario di Space X e Tesla ha detto che sarebbe intenzionato a mettere a disposizione i suoi satelliti Starlink per ripristinare la connessione. Una scelta che, secondo Israele, aiuterebbe Hamas a compiere attacchi terroristici.

“Niente Starlink su Gaza. Aiuterebbe Hamas”

Il governo di Israele ha fatto sapere che adotterà ogni mezzo a sua disposizione per poter impedire l’utilizzo di Starlink a Gaza. Secondo le autorità israeliane, infatti, l’utilizzo di internet sulla Striscia grazie ai satelliti di Musk incoraggerebbe Hamas ad effettuare attività di terrorismo. A dirlo è stato Shlomo Karhi, ministro israeliano per le Comunicazioni, chiedendo che il rilascio di internet potrebbe essere messo a condizione del rilascio degli ostaggi.

Nelle scorse ore l’intera città di Gaza era stata sottoposta ad un totale blackout di internet, che secondo quanto riportato da Palestine Telecommuinications Company, vedrebbe ora un “graduale ripristino”. Non si è fatto attendere la risposta di Musk: “Non siamo così ingenui – ha scritto su Twitter – Nessun terminale Starlink ha tentato di connettersi da Gaza. Nel caso dovesse farlo, adotteremo misure straordinarie per confermare che venga utilizzato solo per ragioni umanitarie”. Elon Musk aveva infatti annunciato che poteva mettere a disposizione il suo sistema satellitare Starlink per poter garantire una connessione internet alle ong umanitarie attive su Gaza. Il miliardario lo aveva scritto rispondendo ad un post della deputata Alexandria Ocasio-Cortez.

Starlink è un sistema di satelliti di Space X, l’azienda aerospaziale di cui Musk è proprietario. Nel mese di agosto di quest’anno l’intero sistema contava su circa 5mila satelliti posizionati in orbita bassa. Grazie al razzo Falcon 9, vengono spediti numerosi satelliti Starlink che vanno a realizzare la rete internet a cui Musk si riferiva. Già dopo alcuni giorni dopo l’inizio dell’invasione dell’esercito russo in Ucraina, Musk aveva messo a disposizione del governo di Kiev la sua rete, aiutando le truppe ucraine ad avere una connessione internet stabile. La stessa cosa è stata fatta a seguito del terremoto in Emilia Romagna.