La ragazza in questa foto è stata Miss Italia molti anni fa: oggi è ancora bellissima e famosa

Sono passati tanti anni da quando è stata eletta Miss Italia, ma ancora oggi incanta con tutta la sua bellezza: la riconoscete?

Edizione dopo edizione, Miss Italia ha non soltanto premiato le ragazze più belle ed eleganti in gara, ma anche (proprio appunto eleggendole “reginette”) lanciato tantissimi volti noti che poi, grazie al loro talento, hanno fatto la storia del mondo del cinema e della televisione italiana.

Come esempio recente, si guardi ad esempio a Miriam Leone: dopo la vittoria nel 2009 alla kermesse di bellezza prima si è affermata come conduttrice, poi successivamente come attrice. Ad oggi, è di fatto una delle più popolari, sempre coinvolta in grandi produzioni; insomma, una vera e propria superstar.

Prima di lei, però, ce ne sono state tantissime altre: riconoscete la ragazza della foto? Si tratta di una bellezza davvero inconfondibile presentissima in tv negli anni ’90 e fino ad oggi. Ecco chi è, il tempo non ha scalfito per nulla il suo fascino e la sua eleganza, anzi.

Ieri Miss Italia, oggi volto noto della tv: ecco chi è la ragazza nella foto

Eletta Miss Italia nel 1986, la ragazza della foto è Roberta Capua, affermata conduttrice televisiva e, ancora oggi (che di anni ne ha 54 e non 18 come quando ha vinto il concorso di bellezza) sfoggia sia sul piccolo schermo che sui social tutto il suo fascino e la sua eleganza.

Dopo Miss Italia, la Capua partecipa anche a Miss Universo, classificandosi seconda; a partire dagli anni ’90 si afferma poi in televisione, prima con qualche programma con Fininvest e Telemontecarlo, poi arrivando alla popolarità in Rai con In famiglia e Unomattina. Apprezzatissima per il suo talento e la sua bellezza, è stato uno dei volti della tv più amati degli anni ’90, col pubblico che stravede per lei anche oggi.

Nella sua carriera ha anche condotto diversi programmi Mediaset a partire dagli anni ‘2000, come ad esempio Buona domenica e Sei un mito; quest’anno invece è tornata sul piccolo schermo sia come concorrente di Non sono una signora (varietà condotto da Alba Parietti) sia alla guida di Prix Italia – Appunti di un viaggio. Avremo modo di rivederla presto in televisione, magari anche nelle vesti di attrice? In tanti lo sperano e, nel frattempo, la seguono con affetto sui social.