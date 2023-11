Forse vicino a te vive una persona invidiosa, che cerca di nasconderlo: puoi scoprirla così

Non ci si accorge subito di chi prova invidia, ma sono intorno a noi, ecco come fare per evitare atteggiamenti e influenze negative di chi vorrebbe avere la nostra vita

Sembrerebbe una fragilità appartenere a tutti, ma l’invidia si manifesta in maniera diversa in ogni individuo, in alcuni il sentimento è davvero tanto forte, tanto da accecarli.

L’invidia è un sentimento che rende le persone assolutamente vittime di quello che hanno gli altri, ossessionati dal voler profondamente essere differenti. Un vero e proprio modo di essere che rovina i rapporti e allontana chi subisce questo trattamento.

Non sempre si tratta di qualcosa di negativo, ma nella maggior parte dei casi rischia di esserlo, a causa del fatto che non si riesce ad andare avanti, ma si tende sempre a essere super interessati a come si muove quella determinata persona che si invidia. Un sentimento che difficilmente si ammette, si tende comunque a emulare, senza successo. Rabbia e assoluta tristezza possono far parte di questo circolo.

Ecco alcuni segnali che chi ti sta vicino è assolutamente invidioso di te

La persona si mostra quasi contenta degli insuccessi altrui, anche se cerca di nascondere nel migliore dei modi questo sentimento. Un problema che si verifica quando vi è una persona cara che si comporta in tale modo che può in assoluto ferire profondamente.

Dietro l’invidia, infatti, si nasconde una sorta di consapevolezza di essere inferiori, falliti, anche una depressione profonda che fa sentire inadeguati. A volte si tratta di un sentimento che cela una profonda fragilità della persona che lo prova.

L’infanzia di una persona invidiosa potrebbe essere stata difficile e circondata da persone, genitori, familiari, amici che l’hanno resa insicura e assolutamente fuori da ogni possibilità di costruire una forte personalità.

Tra i comportamenti tipici delle persone invidiose c’è quello di minimizzare ogni successo altrui, questo per non adombrare la propria posizione. Ad ogni piccolo problema, difetto, però, sanno benissimo come intervenire sottolineando ancora di più gli errori e le cadute altrui.

Infine, la persone invidiose sbagliano, ma non chiedono mai scusa, sono sempre pronte a puntare il dito e non riuscire, pertanto, mai a risanare le ferite che provocano, Si auto convincono – contro ogni evidenza – che gli altri siano assolutamente inferiori e che non possano competere.

Si tratta, però, di una serie di atteggiamenti legati a una profonda indecisione, delusione non nei confronti degli altri, ma nei propri.