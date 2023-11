Sono cugini, l’hanno scoperto dopo

Condividono le avventure coniugali su Tik Tok: dopo tre anni di matrimonio, scoprono di essere cugini. Il video diventa virale.

E pensare che un tempo le casate nobiliari, principi e principesse, amavano sostenere unioni tra consanguinei, in modo da instaurare legami diplomatici duraturi e garantire la supremazia famigliare sui territori. Elisabetta D’Austria e Francesco Giuseppe erano cugini di primo grado, figli delle sorelle Ludovica e Sofia di Baviera; lo zar Nicola II era cugino di secondo grado della consorte Aleksandra e, cedendo al fascino dei romanzi di George Martin – Game of Thrones – non possiamo non citare il caso di John Snow e Daenerys, i quali scoprono di essere zia e nipote solo dopo essersi infatuati irrimediabilmente.

E’ stata la scienza a convincere i ceti benestanti ad abbandonare questa pratica, in quanto primo fattore di sviluppo di malattie genetiche rare. Con il passare dei secoli, l’unione tra consanguinei perse definitivamente il suo fascino, trasformandosi infine in un tabù. Ed ecco perché la storia di Tylee e Nick Waters ha scosso profondamente gli utenti web. I due si sono sposati oltre tre anni fa e solo recentemente hanno scoperto di essere cugini. “Vorremmo davvero che fosse tutto uno scherzo” – hanno ammesso su Tik Tok, tuttavia il test del DNA parla chiaro.

La scoperta dopo tre anni di matrimonio

Nick e Tylee Waters, originari dello Utah, sono conosciuti su Tik Tok per la condivisione di aneddoti e vicissitudini coniugali. Vantano oltre 26mila followers ed amano rendere partecipi gli utenti di quanto accade nella loro quotidianità. L’ultimo video condiviso dalla coppia si è tuttavia trasformato in uno scandalo, tanto da divenire virale a pochi istanti dalla pubblicazione. I due hanno ammesso di aver scoperto di essere cugini, dopo oltre tre anni di matrimonio. Di fronte ad una tale confessione, moltissime persone hanno colto l’occasione per raccontare la propria esperienza personale.

“Mia madre ha aspettato che fossimo incinte per dirci che eravamo cugine di quarto grado” – ha spiegato un’utente; “La cugina di mio padre ha sposato suo fratello” – ha raccontato qualcuno. Una donna ha persino sensibilizzato i giovani innamorati ad eseguire un test del DNA preventivo per essere sicuri di non avere alcun tipo di parentela. Qualcuno ha poi ironizzato: “Mio cugino e io siamo cugini di decimo grado. Quasi tutti quelli che conosco nello Utah sono in qualche modo miei cugini”. E riguardo la decisione dei due coniugi, entrambi hanno confermato di non avere intenzione di divorziare, ma di aver comunque bisogno di tempo per riuscire ad accettare questa nuova ed inaspettata realtà.