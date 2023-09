Ecco perché Meghan Markle sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti (e ha già un largo consenso)

Meghan Markle sembra avere la vittoria in pugno: potrebbe diventare Presidente degli Stati Uniti. Che cosa ce lo fa credere?

Le elezioni sono da sempre un tema molto difficile da trattare. Chi ha un punto di vista particolare voterà un candidato anziché un altro, schierandosi in una precisa fazione politica. Ma alla fine sono le votazioni a decidere chi sarà l’eletto, e la maggioranza ha sempre ragione. Se una persona riceve più voti delle altre, il popolo vuole che diventi Presidente. E la prossima leader degli USA potrebbe essere stata già decisa.

Parliamo di Meghan Markle, la moglie del principe Harry. Una donna di tutto rispetto e che sa quel che vuole, motivo per cui si lancia sempre nella mischia. Inoltre è molto amata fra le persone e soprattutto da Valerie Biden, la sorella del Presidente degli Stati Uniti. Un sondaggio fra Democratici ha messo al primo posto Meghan Markle, preferendola fra tutti gli attuali candidati alla Casa Bianca.

Presidente degli USA, uno dei candidati sta già conquistando tutti

A questo punto è quasi ovvio che potrebbe essere lei la futura Presidente degli USA. E non sarebbe neanche strano dato che occupa il podio insieme a Kamala Harris e Hillary Clinton, altre due donne molto competitive e rispettate. Se Valerie Biden ha scelto la moglie del principe Harry non è casuale, anche perché è considerata un’attivista di grande classe. Inoltre ha lavorato assieme a Barack Obama e aiutato il fratello Joe Biden più volte.

Le elezioni che si terranno l’anno prossimo potrebbero essere un punto di svolta per Meghan Markle. Avrebbe tutte le carte in regola per diventare Presidente. Il suo avversario sarà sicuramente Donald Trump, che si dovrà scontrare contro di lei e la stessa Valerie Biden. Il fatto che la moglie del principe Harry abbia un alleato così forte, però, può darsi che sia un bel vantaggio.

Meghan Markle potrebbe addirittura ottenere una rivincita. Dopo il funerale della regina Elisabetta le era stato negato di salire sull’Air Force One per tornare a casa. E ora che sta puntando ad una carriera politica presso la Casa Bianca, non sarebbe affatto strano se vincesse lei. Staremo a vedere in che modo cambieranno le cose e se riuscirà a coronare il suo sogno. Sarà proprio Meghan Markle la prossima Presidente degli USA?