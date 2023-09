Come ti vedono le persone che hai intorno a te? Finalmente il test che lo svela

Sei curioso di scoprire come ti percepiscono le altre persone? Grazie a questo test potrai notare come gli altri ti vedono dall’esterno.

I test visivi servono per poter approfondire alcuni aspetti della propria personalità e per riuscire a comprendere più a fondo come mai abbiamo determinati comportamenti piuttosto che altri.

Se quello che desideri scoprire è come le persone ti vedono da fuori, quali sono i loro pensieri, questo allora è proprio il testo che fa al caso tuo. Dovrai guardare le immagini qui sopra e a colpo d’occhio pensare a cosa hai notato per primo tra la sagoma dell’uva e quella della bottiglia. Dovrai di conseguenza cercare tra i risultati del test quello corrispondente e avrai la risposta. Ti informiamo che il test va inteso per puro svago, poiché non è stato realizzato su alcuna prova scientifica.

I profili del test: il grappolo d’uva o la bottiglia

Se a colpo d’occhio hai notato il grappolo d’uva significa che gli altri ti vedono come una persona equilibrata. Sei sempre alla ricerca della giusta armonia in modo tale da poter fare andare d’accordo tutti gli aspetti della tua vita, da quelli più intimi e personali fino al lavoro e alle relazioni sociali. Per poter far funzionare questo sistema hai bisogno di essere circondato da una grande tranquillità e per questa ragione eviti costantemente le discussioni e tutto ciò che potrebbe farti provare emozioni negative.

Per riuscire ad arrivare a questo punto hai dovuto lavorare molto intensamente su te stesso e sui tuoi modi di essere e pensi di essere riuscito a ottenere un buon livello di consapevolezza e di amore nei tuoi stessi riguardi.

Se invece hai notato per prima la bottiglia significa che gli altri ti vedono come una persona perfezionista. Devi avere tutto sotto controllo per poter essere tranquillo e non sentirti agitato e in tensione per tutto il tempo. Al tempo stesso riesci a notare con particolare cura e attenzione anche i più piccoli dettagli e per questa ragione sul lavoro ti vengono affidati dei compiti importanti, poiché i tuoi superiori sanno che non avrai difficoltà nell’individuare eventuali errori.

Anche se a colpo d’occhio potresti apparire come una persona abbastanza distaccata e incurante per via del tuo silenzio, in verità hai un cuore d’oro e sei sempre disposto ad aiutare chi più ne ha bisogno. Per questa ragione tutte le persone sanno che sei onesto e che non inganneresti mai nessuno.