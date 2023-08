Allarme salute sui vestiti nuovi: cosa fare subito e cosa controllare | Cosa sta succedendo

C’è una cosa che va fatta assolutamente quando si acquistano dei vestiti nuovi. Ecco perché non va sottovalutata.

Quando entriamo in un negozio per acquistare dei vestiti nuovi, c’è grande gioia. Indossare qualcosa di nuovo è una sensazione unica, che rigenera a livello interiore oltre che fare la sua bella figura.

Una volta in negozio adoriamo provare i vestiti, vedere se ci stanno bene, magari portiamo con noi qualcuno che ci dia un parere sincero, oppure ci facciamo aiutare dalla commessa di turno.

Alla fine, decidiamo se quel capo fa per noi, oppure noi. Se decidiamo di acquistiamo di acquistarlo, con grande gioia torniamo a casa e non vediamo l’ora di indossarlo.

Ma spesso, un po’ per l’entusiasmo di indossare i nuovi vestiti, un po’ perché non ci pensiamo, magari presi dalla distrazione, dimentichiamo di fare una cosa che invece sarebbe opportuno non dimenticare.

Ecco di cosa si tratta e perché è molto importante che tu lo faccia.

Vestiti nuovi: ecco cosa devi fare immediatamente per la tua salute

Una cosa che bisogna tenere a mente sempre, è che i vestiti nuovi possono essere esposti a contaminazioni da batteri, funghi, sostanze chimiche.

Tutto dipende da come sono trasportati, conservati, dalla loro conformazione. Ecco perché, una cosa che non bisogna mai fare, a detta degli esperti, è quella di non lavarli.

Ergo, bisogna sempre lavare i vestiti nuovi prima di indossarli. Secondo un’esperta, i vestiti nuovi di zecca che non sono sottoposti a lavaggio, possono essere contaminati da funghi, batteri ecc. In particolare, ci sono virus come raffreddore, influenza o i virus che causano gastroenteriti virali sono in grado di resistere su tessuti e superfici anche per 48 ore.

In sostanza, se una persona che aveva influenza o raffreddore ha provato quel vestito, il virus ha una resistenza fino a 2 giorni, e potrebbe quindi trasmettersi e far ammalare un’altra persona.

La stessa cosa vale per le calzature, perché chi compra delle scarpe nuove potrebbe rischiare di contrarre un fungo che causa quello che chiamiamo il piede dell’atleta.

Certo, non è una cosa automatica che una persona possa contrarre un virus anche se prima lo ha provato una persona influenzata, ma in fondo, lavare i vestiti nuovi è un accorgimento che non costa niente.

È una semplice precauzione che può evitare, in molti casi, di contrarre spiacevoli virus.