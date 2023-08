Oroscopo dell’amore, brutte notizie per questi segni: molte relazioni finiranno

Questi segni zodiacali non sono molto fortunati in amore: le loro relazioni sono appese ad un filo. Scopriamo insieme chi sono.

Se per alcuni è il mese ideale per conoscere nuove persone, per le altre non si può dire di certo la stessa cosa. Infatti, alcuni segni zodiacali sono pronti a iniziare una nuova vita soli, senza il proprio partner. Volete scoprire insieme a noi quali sono questi segni che sono pronti per un nuovo inizio?

Mentre qualcuno si appresta a partire per le ferie con il proprio partner e a divertirsi insieme, per altri invece non si può dire di certo la stessa cosa. La monotonia in un rapporto di solito è la causa principale di una rottura, ma non è sempre così facile da ammettere e soprattutto da dire. In questo articolo, scopriremo quindi quali sono questi segni zodiacali che sono pronti a mettere la parola fine alla loro relazione d’amore.

Scopriamo insieme chi farà parte di questa classifica. Un consiglio: chiamate tutte le vostre amiche e comprate il gelato, vi aiuterà a sopportare meglio la delusione che state per vivere!

Segni zodiacali: ecco quali sono quelli che presto si lasceranno

Il Leone è pronto a lasciarsi alle spalle una relazione che dura da anni. Il Re della foresta ha incontrato un’altra persona, della quale si è innamorata e ora vorrebbe vivere con lei questo nuovo rapporto. Ora deve trovare il modo e il coraggio per affrontare il discorso con il suo partner. Come la prenderà?

Anche per la Vergine è tempo di cambiamenti: questo segno, perfettino come è, sente qualcosa alla bocca dello stomaco che la infastidisce. E anche se cerca di mantenere le apparenze, non potrà farlo per sempre. C’è qualcosa che non va con il proprio partner. Ma non vuole parlarne, preferisce agire!

In questa classifica c’è anche il segno dello Scorpione: quando sei in una relazione dai tutto te stesso. Sei il segno più passionale dello zodiaco. Ma negli ultimi tempi, ti sei accorto che ti stai impegnando solo tu in questa relazione. E allora ti domandi: perché continuare ancora se lei/lui non è più così coinvolto?

Infine, troviamo anche il segno dell’Acquario: anche tu come lo Scorpione sei una persona sempre presente nella vita del tuo partner, che però a sua volta non lo è. E anche tu arriverai alla conclusione che forse una persona del genere è meglio perderla che trovarla!

Ecco, quindi, quali sono i 4 segni che durante l’estate saranno pronti a dire addio al proprio partner.