Cosa accadrebbe davvero se scoppiasse una bomba atomica, anche di piccole dimensioni: bastano pochi minuti

L’invasione russa in Ucraina ha riportato in superficie la paura della bomba atomica. Ecco cosa accadrebbe se ci fosse un’esplosione nucleare.

L’arma più pericolosa e più temuta al mondo è senza dubbio la bomba atomica. Ma come nacque questa spaventosa arma? Innanzitutto, bisogna ricordare che le fondamenta su cui poggia l’energia nucleare è la famosa formula di Albert Einstein E=mc2. Quest’ultima fornisce la possibilità di trasformare la materia in energia, ciononostante il grande scienziato tedesco non sapeva come sfruttare questa formula nella vita quotidiana.

Colui che ebbe un’idea su come sfruttarla fu l’italiano Enrico Fermi, il quale assieme a Leo Szilard consigliò ad Albert Einstein di scrivere al Presidente degli Stati Uniti Roosvelt, per informalo sulla possibilità di avere un’arma potentissima, e anche sul rischio che potesse arrivare nelle mani di Hitler. Dopodiché, il Presidente mise Robert Oppenheimer a capo del progetto Manhattan, con l’obiettivo di costruire la prima bomba atomica.

Cosa fare se scoppiasse un’arma nucleare

Attualmente, il rischio di una guerra nucleare è balzato alle stelle dopo l’invasione della Russia in Ucraina. In modo particolare, il rischio che i russi lancino anche una piccola bomba atomica tattica è molto reale, poiché la guerra sta continuando da oltre un anno e non si vedono spiragli di pace. Pertanto, il mondo intero vuole capire cosa accadrebbe se esplodesse un’arma del genere, poiché in quel caso non ci sarebbe solo una forte esplosione, ma anche una pericolosissima nube radioattiva.

Innanzitutto, bisogna ricordare che nel mondo la bomba atomica è presente in Russia, negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito, in Cina, in Corea del Nord, in Pakistan, in India e forse anche in Israele (sul territorio italiano ci sono armi nucleari nelle basi militari americane). Inoltre, sulla Terra ci sono circa 17.300 testate nucleari, tra bombe atomiche strategiche e tattiche.

La Russia è il paese che ne possiede di più: oltre 6.200 (gli Stati Uniti più di 5.500). Chiaramente, una guerra nucleare porterebbe una grande quantità di fuliggine nella stratosfera, creando delle nuvole radioattive che non farebbero passare la luce solare. Una pioggia di missili con testate nucleari non avverrà, poiché questo porterebbe alla distruzione totale della vita sulla Terra.

Ciò che potrebbe accadere invece è il lancio di una singola bomba atomica tattica, cioè un’arma molto più piccola rispetto a quella strategica. In altre parole, le armi nucleari tattiche hanno una potenza che varia tra 0,1 e 50 kilotoni, mentre quelle strategiche vanno dai 100 ai 1000 kilotoni.

Quindi, le bombe più piccole potrebbero distruggere all’istante circa 60 km di territorio, quelle strategiche invece arriverebbero fino a 1.200 km. Inoltre, la pericolosa nube tossica che fuoriuscirebbe da una bomba tattica percorrerebbe addirittura 2.800 km, mentre la nube dell’arma strategica si espanderebbe su 34.000 km quadrati.

Naturalmente, tutto dipende dai venti che soffierebbero in quel momento. Per quanto riguarda le bombe atomiche tattiche, la Russia ne possiede ben 1.900, mentre gli Stati Uniti solo 230. In più, gli esperti hanno calcolato che un’esplosione causata da un’arma nucleare tattica da 50 kilotoni, potrebbe far morire circa 100.000 persone e ferire oltre 250.000 individui. Per capire la pericolosità di queste armi nucleari, è sufficiente ricordare la potenza di una delle due bombe sganciate sul Giappone nel 1945: appena 15 kilotoni.