Test dell’amore: scegli la fiamma che preferisci e scopri cosa cerchi davvero nella relazione

Quale fuoco arde dentro di te quando sei in una relazione? Questo test ti rivelerà cosa cerchi davvero dal tuo partner. Scopriamolo insieme.

Quando pensiamo all’amore pensiamo a un sentimento caldo, che scaldi il cuore e l’anima. Non a caso si dice che tra due persone che si innamorano “è scoccata la scintilla”, perché l’amore è un fuoco che arde. Come ogni fuoco, però, l’amore va alimentato affinché esso non si spenga. Ci sono momenti in cui la fiamma arde di più e altri meno, e spesso dipende da cosa cerchiamo nel nostro partner.

Per scoprirlo occorre fare un test di personalità, con un focus preciso sull’amore e sulla passione. Dovrai semplicemente scegliere uno di questi tre fiammiferi raffigurati, e scoprirai in men che non si dica cosa cerchi nel tuo partner affinché il fuoco non si spenga. Non perdere troppo tempo, dunque, e fai la tua scelta.

Test dell’amore: cosa cerchi nel tuo partner?

Una volta espressa la tua preferenza, continua la lettura per scoprire le cose che alimentano il fuoco dentro di te e quelle che, invece, tendono a spegnerlo. Fai sempre attenzione a giocare con il fuoco, perché potresti scottarti: l’amore è esattamente così, per cui quando la fiamma arde in modo incontrollato potrebbe portare a episodi spiacevoli.