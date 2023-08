Chiara Nasti, follower si accorge di una cicatrice: cosa le è successo

Una cicatrice sul fianco di Chiara Nasti ha fatto preoccupare i follower. La giovane influencer ha raccontato cosa è accaduto.

Un follower su Instagram ha notato una brutta cicatrice sul corpo dell’influencer Chiara Nasti. La ragazza ha svelato da cosa è stata provocata: incredibile!

Chiara Nasti continua a far parlare di sé. Amata da molti e non troppo simpatica ad alcuni per il suo carattere determinato e, a tratti pungente, la bionda influencer è uno dei volti più seguiti sui social. Dopo aver accesso focose polemiche per le sue esternazioni sulla forma fisica di alcune donne in gravidanza, ora Chiara torna al centro della scena per una cicatrice.

Un segno come tanti: più o meno tutti abbiamo cicatrici sul corpo. Ma questa era un po’ sospetta e ha fatto preoccupare i follower della giovane influencer. Uno, in particolare, ha chiesto in una storia Instagram come se la fosse causata e Chiara ha svelato la verità.

Chiara Nasti e la cicatrice: ecco la verità

Una cicatrice sul fisico perfetto di Chiara Nasti ha fatto preoccupare i suoi fans che si sono affrettati a chiedere alla neo mamma cosa le fosse successo. La risposta ha lasciato tutti a bocca aperta.

Le ragioni di una cicatrice possono essere tantissime ma, trattandosi di un personaggio pubblico, la curiosità cresce e così, attraverso Instragram, uno dei tanti follower di Chiara Nasti non ha esitato a chiedere come se la fosse procurata. La donna con estrema gentilezza e cordialità ha risposto e ha svelato il motivo di quel segno sul suo corpo.

Nessun incidente e, soprattutto, nessuna violenza. Non si tratta neppure di un’operazione né di un parto tramite taglio cesareo. Ma dunque come si è fatta quella cicatrice la bella Chiara Nasti? La risposta vi stupirà: la giovane si è procurata la cicatrice semplicemente cucinando. Stava preparando del brodo per il suo bimbo, Thiago, e in un attimo di distrazione un po’ di liquido bollente le è finito addosso bruciandole un po’ di pelle. Da qui la cicatrice fonte di curiosità e preoccupazione da parte dei fans.

Le parole di Chiara Nasti sono state le seguenti: “La mia cicatrice sul fianco è stata causata da una bruciatura. Stavo facendo del brodo vegetale per Thiago e mi è volato tutto sulla pancia. Un male, era incandescente. Per fortuna mi è rimasto solo quel segno”.

Fortunatamente il giovane volto di Instagram non ha avuto conseguenze più gravi, nessuna ustione importante. Ancor più importante che il brodo non ha colpito il volto che è sempre perfetto. Di sicuro dopo questa brutta esperienza la bella Chiara Nasti starà molto più attenta quando preparerà da mangiare per il figlio. O, in alternativa, lo farà preparare da qualcun altro più esperto.