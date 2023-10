Com’è andata a scuola? il trucco per farsi rispondere suggerito dai pedagogisti

Sembra semplice, ma non lo è. Scoprire com’è andata a scuola dai figli è una vera impresa. Fate così, e saprete tutto in un attimo.

Si tratta di un escamotage davvero divertente che tutti possiamo mettere in atto. Genitori, navigati e neo, dunque non disperatevi! Gli esperti hanno rivelato i trucchetti per farvi dire dai vostri piccoli tutto quello che c’è da sapere, e ancora di più. E per di più, senza alcun sacrificio e in pochi minuti. Non c’è neanche da spendere niente per impararli talmente sono facili da fare. Che cosa state dunque aspettando a provarli?

Milioni di internauti li hanno già fatti e hanno ottenuto grande successo. Alleggerite il vostro animo con questi piccoli accorgimenti, e vedrete che non sarete mai stati così in sintonia con i vostri bambini. Qualunque sia, infatti la loro età, questi sono piccoli stratagemmi che funzionano sempre, anche quando saranno adulti.

Stiamo dunque parlando di piccole dritte da tenere a mente quando si parla con i nostri figli. Imparate ad avere un buon rapporto con loro fin da piccoli e anche quando andranno all’università saprete tutto di loro. Anzi, preparatevi! Perché se metterete in atto questi escamotage, diventerete i loro punti di riferimento e allora … saprete molte più cose di quelle che vorreste sapere. Sempre, ovviamente, rimanendo dei genitori e non degli amici per i vostri figli.

Sapere tutto sui figli? Ecco come fare

Rimarrete entusiasti dagli incredibili risultati che otterrete facendo in questa maniera. Il segreto non sta nel porle la domanda ma nel modo in cui vi ponete ai vostri piccoli. In altre parole, non è tanto cosa chiedete ma come lo fate. Non contano solo le parole che usate quanto il tono di voce e il vostro atteggiamento. Porre quindi la domanda diretta come è andata oggi a scuola è sbagliato.

In quanto genitori, dovete imparare ad avere un dialogo con i vostri figli e quindi a mettervi in gioco ogni volta. Porre una domanda diretta come quella sopra scritta crea un’atmosfera di interrogatorio che non vi permetterà di ottenere nessuna risposta. I bambini, anche quelli più volenterosi e desiderosi di parlare con voi, si chiuderanno a riccio o diranno un semplice si.

Il giorno seguente alla solita domanda, si limiteranno a fare un cenno assertivo con la testa per poi con il tempo imparare a ignorarvi completamente.

Non pretendere risposte ma imparare a giocare con le parole in modo che essi possano aprirsi con tranquillità con noi, e senza alcuna restrizione. Vedrete che dopo qualche giorno non farete in tempo a farli salire in macchina che già saprete tutto quello che hanno fatto appena avranno varcato la soglia della scuola. Preparatevi, perché in caso di un bel voto ve lo potrebbero urlare dalla porta ancor prima che sia suonata la campanella. Invece di fare domande dirette, provate dunque a chiedere per esempio: “Qual è stata la cosa più divertente che avete fatto oggi?” Oppure, “hai aiutato qualcuno oggi a scuola con i compiti?”.