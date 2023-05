10 nomi spettacolari e unici da dare al tuo futuro bimbo: alcuni di questi sono davvero incredibili

Stanchi dei classici nomi per bambini? Vi suggeriamo dieci possibilità uniche e particolari che doneranno personalità a vostro figlio fin dalla nascita.

Antonio, Marco, Lorenzo, Matteo, Aurora, Asia, Maria sono nomi diffusi, troppo diffusi per poter rendere unico il proprio bambino.

In vetta alla classifica dei nomi più diffusi nel 2022 troviamo Leonardo e Sofia. Seguono Alessandro, Tommaso, Francesco, Mattia, Nicole, Elodie. Dare al proprio figlio un nome “banale” significa per molti genitori impedirgli di avere quel carattere di unicità che lo renderebbe raro in un contesto quale la scuola o un gruppo sportivo.

La scelta del nome diventa, così, di grande importanza tanto da far diventare “originalità” la chiave per raggiungere la decisione finale. Italiani o stranieri non conta, l’importante è che non siano comuni. Attenzione, però, a non esagerare affibbiando al nascituro un nome che lo segnerà a vita. Coetanei e non solo possono essere molto cattivi e bisognerà stare molto attenti alla possibilità che il nome possa causare prese in giro o equivoci. Da considerare anche i diminutivi che potrebbero essere usati. Dovranno essere orecchiabili e piacevoli.

I dieci nomi unici da dare al proprio bambino, a voi la scelta

Stiamo per suggerire cinque nomi da maschietto e cinque da femminuccia unici e spettacolari. Difficilmente se ne troveranno uguali nella vostra città. Avete l’occasione di regalare a vostro figlio/figlia un’originalità che donerà loro personalità e segnerà il loro futuro.

La scelta del nome, infatti, non è importante solamente a livello sonoro ed estetico. Forgerà l’identità del nascituro e influenzerà la sua vita. Studi scientifici attestano questa corrispondenza ma non lo abbiamo certo detto per spaventarvi! Suggeriamo solo di fare molta attenzione.

E allora via con la panoramica sui nomi più unici iniziando da quelli da maschietto.

Lupo (29 luglio), con riferimento a San Lupo di Troyes che convinse Attila a risparmiare la città. Dopo Leone e Falco la moda dei nomi di animale può continuare.

Anakin dal personaggio di Guerre Stellari,

Zeno (12 aprile e 8 dicembre), di origine greca dal significato “appartenente o sacro a Zeus”,

Orlando (15 settembre) che significa “terra famosa” o “che dà gloria alla patria”,

Caspian, di origine persiano noto per essere il nome di un personaggio della serie “Cronache di Narnia”.

Passiamo ai nomi unici e rari per le bambine.

Antea che significa “floreale” o “bocciolo”,

Alma, spesso usato per indicare la Madonna come madre nutrice (onomastico 1° novembre),

Diamante (onomastico 1° novembre),

Tessa, diminutivo di Contessa o Teresa (onomastico 1° ottobre),

Leila, che significa “notte”, dal suono delicato e dolce tanto da ispirare poeti come Byron.

Avete trovato un nome unico che vi affascina o la vostra ricerca continuerà ancora?