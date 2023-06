Chiara Ferragni in Duomo, le due ciliegie finiscono proprio li…che bella maglietta – FOTO

In Duomo a Milano la bellissima Chiara Ferragni indossa una favolosa maglietta che attira non poco l’attenzione dei fan, le ciliegie sono proprio lì.

Sempre più amata e seguita sui social Chiara Ferragni cattura continuamente l’attenzione dei suoi tantissimi e affezionati fan. Ad oggi sul suo profilo Instagram conta ben 29,4milioni di follower, questi quotidianamente le manifestato affetto e sostegno, impazziscono per lei.

Da quando è approdata sui social molti anni fa la splendida influencer e imprenditrice digitale continua a conquistare importantissimi successi dal punto di vista professionale. Di recente è stato reso noto che nel 2022 i suoi guadagni sono raddoppiati, si parla di cifre pazzesche quelle che guadagna grazie all’impero che ha creato in questi anni.

Da quando è diventata famosa Chiara Ferragni ha sempre difeso la sua libertà e i suoi valori, senza mai dar peso a ciò che pensano gli altri e alle varie critiche nei suoi confronti. Sui social si mostra spesso con outfit super seducenti e provocanti, in molti l’accusano di esagerare perché pensano che una mamma non dovrebbe pubblicare certe foto, lei però non dà importanza a tutto ciò. Molti altri pensano invece che con qualunque look non sia mai volgare, anzi è bella da togliere il fiato.

Chiara Ferragni con un look da favola in Duomo fa impazzire i fan, le ciliegie sono proprio lì

Sempre in forma smagliante e più bella che mai la meravigliosa influencer cattura continuamente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Un post pubblicato ieri sul suo profilo Instagram ha fatto subito impazzire i fan, come sempre è splendida.

La foto la ritrae in Duomo a Milano, con un look pazzesco. Chiara Ferragni indossa short di jeans cortissimi che le lasciano scoperte le sue bellissime gambe. Sopra la maglia è molto corta e all’altezza del décolleté ci sono raffigurate due ciliegie.

Le ciliegie sono proprio lì ed è inevitabile per i suoi seguaci ammirarla, questi non appena l’hanno vista come al solito l’hanno riempita di apprezzamenti e like. Le critiche naturalmente non mancano mai, ma i complimenti e i messaggi pieni di affetto sono senza dubbio di più. In posa la splendida influencer guarda altrove, gli occhi dei suoi tantissimi fan invece sono tutti puntati su di lei. Con questo look sbarazzino che mette in risalto il suo fisico stupendo Chiara Ferragni ha steso praticamente tutti, i fan la venerano.