Re Carlo, il suo trono è già segnato? La profezia di Nostradamus che fa tremare la Corona

Sul trono di Re Carlo III c’è una profezia di Nostradamus che fa preoccupare i britannici: c’entra la salute del sovrano.

Lo scorso 8 settembre, con la morte della Regina Elisabetta II, il trono di Inghilterra è stato “ereditato” dal figlio primogenito. Il 6 maggio 2023 è avvenuta la cerimonia di incoronazione, trasmessa in mondovisione dall’Abbazia di Westminster.

Da poco più di un mese, l’ultra settantenne Carlo III è stato incoronato Re d’Inghilterra con la moglie Camilla. Eppure sulla Corona britannica ci sarebbero già delle ombre che preoccupano il popolo inglese.

In particolare, a destare la maggiore preoccupazione è una profezia di Nostradamus che riguarda la salute del sovrano e il suo possibile successore: è un re inaspettato!

Re Carlo III: il suo regno è già segnato secondo Nostradamus

Le profezie di Nostradamus sono state scritte nel 1500, eppure da allora gli studiosi e i ricercatori continuano a stupirsi per la loro inquietante capacità di confermarsi. A quanto pare anche Re Carlo III potrebbe essere impensierito da una profezia che riguarda il suo trono: potrebbe avere vita breve!

Riferendosi a Carlo III, Nostradamus lo definisce il “Re delle Isole”. Per ora non ci è dato sapere il motivo di questo appellativo, ma c’è chi ipotizza che a breve potrebbe avvenire lo smantellamento del Commonwealth. Un evento di questa portata consentirebbe al Re di regnare solo sulle isole britanniche.

Ad ogni modo, secondo Nostradamus il regno di Carlo durerà poco: a causa dell’età e delle sue condizioni di salute. Il re sarà costretto ad abdicare. Ma a differenza di quello che si crede il suo successore non sarà l’attuale erede al trono (William), ma a prendere il suo posto sarà un uomo “che nessuno avrebbe pensato sarebbe diventato Re”.

Questa affermazione è a dir poco scioccante dal momento che, ad oggi, si sa che il successore di Carlo III sarà il suo primogenito o in alternativa il nipote, George. A cosa si riferisce Nostradamus quando parla di un uomo “che nessuno avrebbe pensato sarebbe diventato re”?

Secondo alcuni interpreti la risposta a questa domanda potrebbe essere Harry. Secondo la profezia di Nostradamus, dunque, per qualche ragione sconosciuta il principe William non riuscirà a salire al trono.Ma, attualmente, il principe Harry è il quinto in linea di successione al trono. Il secondogenito di Carlo e Diana, infatti, si trova dietro al suo fratello maggiore e ai suoi tre nipoti. Pertanto, la sua eventuale ascesa al trono oggi, soprattutto alla luce degli attriti familiari, sembra quantomeno improbabile.