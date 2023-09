“Chi trova un amico trova un tesoro”: come scegliere quelli più adatti a noi

Scopri quali sono i requisiti da cercare negli altri per avere degli amici adatti a te. È più facile di quanto pensi.

Una vita sana, felice e ricca di stimoli è data anche dalle persone che ci circondano e, inutile dirlo, da coloro che consideriamo amici. Le relazioni sociali sono infatti estremamente importanti in quanto fungono da specchio e consentono al contempo di relazionarsi con persone diverse che, se scelte nel modo corretto, possono essere arricchenti e in grado di offrirci spunti interessanti per una vita migliore.

Come fare, però, a riconoscere e attirare gli amici giusti? Per farlo ci sono diverse piccole strategie davvero semplici da mettere in atto e al contempo in grado di fare la differenza.

Ecco come trovare gli amici giusti per te

Negli ultimi anni, si sta dando sempre più importanza al così detto tempo libero e alle persone delle quali ci si circonda quando non si lavora. Tra questi ci sono ovviamente gli amici che rappresentano un tassello molto importante nella vita di tutti i giorni. Come, fare, però per trovare quelli più adatti a noi? Per fortuna basta seguire alcune semplici regole.

Avvicinarti solo a chi ti fa sentire bene

La prima regola per avere amici adatti a te è quella di scegliere come tali solo quelli che ti fanno sentire bene. Ciò significa che non devi spenderti per chi ti critica di continuo o ti fa sentire inadeguato. Ben vengano, invece, le persone che riescono a darti una carica di energia positiva con la sola presenza.

Scegliere sempre la gentilezza

Essere gentile con gli altri ti porterà ad attirare persone gentili. Ed è tra queste che dovrai scegliere quelli da far diventare tuoi amici. La gentilezza è infatti la chiave per una vita serena, felice e ricca di possibilità che altrimenti sarebbero messe in ombra da un mood del tutto errato.

Avvicinarti a persone motivate

Per crescere come persona hai bisogno di buoni esempi. E cosa c’è di meglio di persone che sono sempre motivate e che ti spronano (con garbo) a fare lo stesso? Scegliendo quelle giuste avrai una carica maggiore, ti sentirai meglio e sarai più pronto ad affrontare il mondo.

Scegliere persone vere

Opta sempre per persone sincere e che si mostrano per quello che sono. Chi usa sempre e solo filtri, mente sulla sua vita e le sue capacità e cerca di essere ciò che non è non ha energie positive. E alla lunga potrebbe crearti più malessere che altro.

Preferire persone positive

Le persone positive sono quelle che lodano gli altri, che cercano sempre l’aspetto positivo e che non criticano chi riesce meglio di loro. Si tratta degli amici che vorrai avere sempre al tuo fianco perché con loro non ci saranno invidie o successi da nascondere ma solo gioie da condividere.

Come puoi vedere, le basi per circondarti di amici adatti a te sono semplici e facili da mettere in pratica. Ciò che conta è essere sincero con te stesso e non accontentarti. Dopotutto pare che le persone intelligenti abbiano pochi amici (ma buoni) e ciò che conta è avere il giusto numero di amici ai quali poter prestare tutta l’attenzione che meritano.