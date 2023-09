Giorgia Meloni, il gesto inaspettato del compagno Andrea Giambruno: cambia tutto

Andrea Giambruno è stato oggetto di critiche per alcune affermazioni sessiste. Dopo questo fatto è successo qualcosa di importante.

Classe 1981 Giambruno oltre che essere il compagno della Premier Meloni è un noto giornalista, autore e conduttore di programmi televisivi. La carriera di Giambruno è iniziata subito dopo il termine degli studi e ha avuto un’escalation molto veloce.

Il giornalista ha lavorato in programmi di alto calibro, come “Quinta colonna”, “Matrix”, “Mattino 5″ e “Stasera Italia”, nonché “Diario del Giorno”.

Quest’ultimo è il programma dove Giambruno ha esternato le considerazioni oggetto di ampie critiche. Riferendosi alle innumerevoli violenze sessuali sulle donne che continuano ad accadere nel nostro Paese, ha chiaramente fatto intendere che la colpa è di un atteggiamento irresponsabile delle vittime. In pratica, secondo la sua opinione, le donne che si ubriacano cadono più facilmente nella “tana del lupo”.

Dunque la soluzione al problema, secondo il giornalista, sarebbe quello di istruire le donne a non andare nei guai, e non a combattere la violenza che alcuni uomini usano contro le persone.

Sicuramente Giambruno ha ottime doti giornalistiche e anche come conduttore, e questa è probabilmente una spiacevole parentesi della sua vita. Da quando ha iniziato una relazione con Giorgia Meloni, inevitabilmente è comparso sulle prime pagine più spesso. Recentemente la sua carriera ha visto l’ennesimo cambiamento.

Cambiamenti in Mediaset, cosa ha fatto Andrea Giambruno

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono innamorati grazie alla trasmissione “Quinta Colonna”, dove Andrea stava lavorando come autore. È stato amore a prima vista, e nel 2016 dalla loro unione è nata la piccola Ginevra.

Sempre per amore, il giornalista lasciò Studio Aperto per evitare il conflitto d’interessi, possibile da quando appunto la Meloni divenne Presidente del Consiglio. Proprio riguardo al legame che li unisce, e che devono gestire tra impegni lavorativi e familiari, recentemente sia Giorgia che Andrea hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa.

La prossima stagione del programma “Diario del Giorno“, a cura del TG4, sarà condotta sempre da Giambruno, ma con una piccola differenza. Le registrazioni verranno infatti effettuate non più a Milano, ma nel Centro Safa Palatino del Biscione, che si trova vicino a Roma.

In questo modo il giornalista non dovrà fare più il pendolare e come lui stesso ha raccontato in un’intervista, si potrà occupare di più della figlia Ginevra. Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, Giambruno ha svelato il rapporto speciale che ha con la piccola, e che desidera prendersene cura al meglio, nonostante i molti impegni lavorativi.