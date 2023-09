Chi è il nuovo fidanzato di Pamela Prati (ha 19 anni): cosa fa nella vita e le foto social

Pamela Prati ha finalmente trovato l’amore: si tratta di un ragazzo molto più giovane di lei che ha appena 19 anni. Scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Pamela Prati, nome d’arte di Paola Pireddu, è una soubrette, attrice ed ex modella italiana. Nata il 26 novembre del 1958 è sempre stata un personaggio dello spettacolo che ha fatto parlare molto di sé. La sua carriera inizia nel 1987 quando viene notata da Pier Francesco Pingitore che le dà il ruolo di primadonna in diversi spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino.

Grazie al suo fisico statuario che si mantiene nel corso degli anni, nel 2001 torna nuovamente al Bagaglino. Pamela Prati ha anche condotto diversi programmi come ‘La sai l’ultima?’, ‘Scherzi a parte’ e ‘Re per una notte’.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la soubrette ha sempre cercato l’amore. Diverse le relazioni che sono finite al centro del gossip come quelle con Kabir Bedi, Sandy Marton, Richard Gere, Max Bertolani e Franco Causio. Dopo una storia con un poliziotto, nel 2009 si è sposata a Las Vegas con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir. Il loro matrimonio però dura appena due anni. Dopo conosce Francesco, un ragazzo molto più giovane di lei, e i due stanno insieme per circa 8 anni.

Pamela Prati ritrova l’amore con Simone: chi è il giovane 19enne

Pamela Prati nel 2019 è al centro del caso Mark Caltagirone. La showgirl rilascia diverse interviste spiegando di doversi sposare con un imprenditore romano ma quest’uomo non ha né un volto, né una voce. Come scoperto dopo, non esisteva nessun Mark Caltagirone. Pamela Prati allora partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip per cercare di spiegare la sua versione dei fatti e dichiara di essere aperta ad un nuovo amore.

È fuori dalla casa più spiata d’Italia che però trova Simone Ferrante, la sua nuova fiamma. I due sono coppia fissa da qualche mese come dimostrano alcune foto postate dalla showgirl sul suo profilo social. La loro sembra essere una storia a tutti gli effetti. Ma chi è Simone?

Simone è un modello di 19 anni che ha origini casertane. Moro, fisico statuario, fa parte di un’importante agenzia di moda molto conosciuta a Milano. I due hanno fatto diversi viaggi insieme come mostrano alcune foto pubblicate dalla showgirl su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Prati (@pamelaprati)

Tra Roma e Milano si sarebbe consolidato il loro amore. Chissà se lo vedremo tra il pubblico di Tale e Quale Show, programma dove Pamela Prati sarà concorrente.