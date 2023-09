Carrefour lancia nuovo piano di assunzioni e formazione: il posto è assicurato e sono richiesti vari profili

Il mondo del lavoro, anche se non sembra, è attivo e ci sono molte opportunità da cogliere al volo. Carrefour ne offre in Lombardia.

In Italia stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile a livello economico, e riuscire a trovare un’azienda seria dove lavorare è un po’ come vincere al Lotto. Per fortuna di aziende “sane” ce ne sono e ad esempio Carrefour è in espansione.

Carrefour è un’azienda francese nata nel lontano 1959; il nome di questa catena di supermercati significa “all’angolo” e probabilmente all’epoca i primi market nascevano proprio agli angoli delle strade. Dal 1972 Carrefour è anche in Italia e oggi vanta migliaia di punti vendita sul nostro territorio. Addirittura si è piazzato al quarto posto tra i gruppi italiani di attività GDO ed è solamente secondo dopo la famosa azienda tedesca Schwarz Gruppe.

Carrefour dà lavoro a più di 12 mila collaboratori e anche grazie ai partner in franchising ulteriori 10 mila. Oggi è di nuovo in espansione e offre opportunità di lavoro e formazione.

Cos’è l’Accademia dei Freschi e come fare a lavorare per Carrefour

Il programma “Accademia dei Freschi” di Carrefour rappresenta per i giovani under 29 ampie opportunità di crescita professionale; oggi per le sedi di Varese e Como Carrefour sta cercando nuovi allievi, da formare e poi inserire nell’organico.

Solitamente la formazione ha una durata di 18 mesi e poi l’allievo ha ottime opportunità di inserimento in azienda; naturalmente per poter essere ammessi al corso di formazione è necessario rispondere a determinati requisiti.

Preferibile è la provenienza da istituti superiori agronomi o simili, ma le possibilità ci sono per tutti i neo diplomati. Gli allievi dovranno arrivare a maturare molte competenze in modo da poter lavorare in autonomia; ad esempio tra i requisiti presenti nell’annuncio di lavoro figurano le conoscenze dei reparti del fresco (gastronomia, pescheria, ortofrutta o macelleria), la capacità manageriale di gestire un reparto; la predisposizione all’ascolto del cliente; la conoscenza delle normative vigenti in ambito alimentare.

Come abbiamo detto, il corso di formazione non è aperto a tutti ma a chi risponde a determinati requisiti, ovvero:

età inferiore ai 29 anni;

diploma di scuola superiore;

volontà di imparare un mestiere;

capacità comunicative, di ascolto e di lavorare in team;

flessibilità e disponibilità.

Dunque i giovani interessati che sono in possesso dei requisiti sopra citati non dovranno fare altro che visitare il sito ufficiale Carrefour, nella sezione “lavora con noi”; lì possono seguire le indicazioni per inviare il curriculum e i dati richiesti.