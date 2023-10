Carlo ti fa pagare 18 euro un pizza

Anche i prezzi del famoso piatto italiano sono “reali”. Ecco dove Re Carlo ti farà pagare una pizza 18 euro

In pochi sanno che Re Carlo III, oltre ad essere il reggente del Regno Unito, è anche un imprenditore. Come molti ama la cucina e ha deciso di investire in un nuovo ristorante a Balmoral.

L’eterno erede al trono, ora finalmente re, possiede infatti un ristorante a Balmoral e a far parlare del locale non è affatto il design lussuoso o le celebrità che lo frequentano, ma la pizza. Sì, perché il Re del Regno Unito ha deciso di includere questo delizioso piatto tradizionale italiano nel suo menù, ma a prezzi folli.

Benvenuti nel ristorante di Re Carlo

Re Carlo III è notoriamente un amante della cucina italiana, ancor meglio se tradizionale, tanto da includere nel menù del suo ristorante “Mews Café” nella tenuta di Balmoral, la pizza. È senza dubbio il piatto tradizionale italiano per eccellenza e a quanto pare Re Carlo ne va matto. Chi va in visita al castello di Balmoral e decide di fermarsi a pranzo, dunque, potrà gustare una deliziosa pizza anche nel Regno Unito, anche se la scelta dei condimenti hanno fatto parecchio discutere.

Sul menù del Mews Cafè, infatti, è disponibile una scelta piuttosto ampia di pizze. Sarebbe stato lo stesso Re Carlo a volere l’introduzione di questo piatto, oltre ai gusti da proporre ai clienti. Oltre alle versioni classiche, infatti, ve ne sono alcune che lascerebbero a desiderare. Tra queste, la pizza che ha fatto sgranare gli occhi degli amanti ed esperti di questo piatto è la “Balmoral”, in onore della tenuta in cui si trova il ristorante. Gli ingredienti sono tutto un programma: pollo, bacon e haggis (un insaccato tradizionale della Scozia realizzato con grasso di rognone e interiora di pecora).

Non di certo una pizza tradizionale, ma sicuramente caratteristica. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, a scegliere i ingredienti sarebbe stato lo stesso Re Carlo, in onore delle sue origini scozzesi. Ma a far discutere non è solo la stravagante “Balmoral”. Mangiare una pizza al Mews Cafè vuol dire dover sborsare bei quattrini. Una classica Margherita costa infatti 15 euro, molto di più della media per una normale pizza, ma non solo. La King’s Garden, vegetariana con verdure colte dall’orto di Balmor, ha un prezzo di 16 euro, mentre la “Balmoral” costa 17 euro. Insomma, non proprio spiccioli per una pizza che, sia per i suoi ingredienti che per il suo prezzo, può essere considerata “stravagante”.