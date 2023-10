Apri gli occhi e chiudi un attimo il cuore: ci sono almeno 10 segnali che non ti ama più, non puoi più far finta di niente

Possono esserci dei segnali che compromettono la relazione mostrando come uno dei due partner non sia più innamorato: ecco come fare per scoprire quali sono

In una coppia può capitare che uno dei due abbia a che fare con un vero e proprio problema di sentimenti, ovvero non amare più chi ha scelto di tenere al proprio fianco.

Diverse possono essere le cause per cui si diventa anaffettivi con chi in realtà e per un certo periodo di tempo ha rubato il cuore e tutte le attenzioni.

L’amore può non essere eterno, nonostante le promesse positive e i buoni propositi. Tutto può cambiare come una bolla che, troppo fragile, scoppia all’improvviso.

Ben dieci segnali che denotano che il partner non ama più

Quando una persona non si fa più sentire vuol dire che viene meno il piacere di farlo. Non vi è più quell’entusiasmo, quell’amore forte che una volta aveva unito. Vi è una sorta di intolleranza.

Uni dei due partner non vuole più farsi vedere in giro con l’altro, questo potrebbe essere un altro segnale che non si è più amati. Non si ha più voglia di essere etichettati, associati a quella relazione.

Non si esprimono più sentimenti. Si evita di manifestare il proprio amore con frasi che prima erano assolutamente tipiche della coppia. Non si ha più quella voglia di esprimersi in favore di una relazione nella quale, forse, non si crede più.

Nel momento del bisogno il proprio partner non è presente. Questo è un altro segnale che denota che questo non sia più innamorato, come fosse una graduale uscita di scena, un ritirarsi dai giochi.

La persona non più innamorata potrebbe avere delle relazioni crescenti con altre persone. Non solo di tipo amoroso o fisico, anche avere delle amicizie in forte crescita proprio quando si sta allontanando dalla propria relazione potrebbe essere un segnale di cambiamento, il voler avere altre persone nella propria vita.

La passione all’improvviso, nelle coppie in crisi, potrebbe scomparire. Nonostante tutti i tentativi e gli atti in sé, si manifesta un cambiamento proprio nell’intimità. Una mancanza di quest’ultima fa davvero pensare ad un amore che sta finendo.

Non solo intimità, anche dialogo. Non vi è più conversazione tra i due membri della coppia. Questo è davvero un segnale forte.

Uno dei due partner potrebbe diventare freddo e scostante nonché indifferente all’altro, ciò vuol dire che non si nutre più quel sentimento iniziale.

Nonostante si stia insieme, la persona che si ha affianco non riesce a far entrare nella propria vita l’altro attraverso la presentazione di persone care come familiari e amici.

Non si è mai al primo posto per l’altro, infine, la persona che non è più innamorata potrebbe fare di tutto per evitare di condividere, per questo ogni minima cosa viene prima del proprio compagno o compagna.