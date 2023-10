Test: indovina la fiaba, solo i più attenti riescono a dire di quale si tratta

Il test di oggi è quello di indovinare una fiaba. I più attenti in poco tempo riusciranno a capire di quale si tratta: provaci anche tu!

Avete mai sentito parlare del magico mondo delle fiabe? Ovviamente le fiabe rappresentano un vero e proprio racconto fantastico ricco di elementi magici e meravigliosi. Si incontrano diversi personaggi come buoni e cattivi, nani, streghe, maghi orchi e chi più ne ha più ne metta.

In aggiunta, ad ognuno di questi personaggi, vengono forniti dei poteri soprannaturali. Oggi, abbiamo deciso di proporvi un test particolare: osservate l’immagine e indovinate di che fiaba si tratta, in pochi ci riescono.

Prima di approfondire il discorso della fiaba, ricordiamo ai nostri cari lettori che i nostri test non hanno alcuna validità scientifica ma mirano a intrattenere il lettore, migliorare la concentrazione e l’attenzione scoprire anche aspetti diversi e nuovi.

Tornando al discorso della fiaba, questa ha origini antichissime. Come sostiene Propp, sono nate in epoca preistorica e si ricollegano ai riti di iniziazione, l’insieme di riti magico-religiosi. I riti di iniziazione sono legati al passaggio per diventare da fanciullo ad adulto; per far questo si doveva affrontare una serie di prove che andava a simboleggiare il passaggio in età adulta.

Il test di oggi è molto curioso perché va a richiamare proprio i concetti della struttura narrativa della fiaba ma soprattutto attiva il vostro processo mentale. VI starete chiedendo qual è la difficoltà di questo test? È quella di osservare attentamente l’immagine da noi proposta e provare a indovinare di quale fiaba si tratta. Vi sembrerà difficoltoso ma con un po’ di energia positiva potreste risolvere questo test in pochi minuti.

Test: Osserva l’immagine e scopri di che fiaba si tratta

Come anticipato, il test di oggi verte sulla scoperta di una fiaba molto particolare. Quello che dovete scoprire cari lettori è la fiaba a cui oggi ci stiamo riferendo. Cosa ti serve per non fallire il piano? Devi essere un chiaro e attento osservatore.

Le fiabe lasciano sempre dentro di noi un messaggio positivo ma non solo: in tutte le fiabe c’è sempre un lieto fine.

Allora arriviamo al dunque: avete osservato l’immagine? Qual è la fiaba da noi scelta per questo test?

Prima di svelarvi la soluzione, possiamo dirvi che anche se non ci siete riusciti dovete essere più attenti e riprovarci una seconda volta. In caso avete indovinato, questo fa di voi un vero esperto delle fiabe.

La fiaba da noi scelta è proprio: ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE!