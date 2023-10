Carlo e Camilla, grida e insulti

Carlo e Camilla abbandonano le formalità: urla, grida e insulti. La colpa? Sembra che il Principe Harry alimenti le tensioni tra i coniugi.

Nemmeno Diana Spencer riuscì a dividere Carlo da Camilla Parker Bowles. Il Principe Harry ha avuto più fortuna. Il primogenito della Regina Elisabetta II mostrò, in più di un’occasione, un atteggiamento di sudditanza nei confronti della seconda moglie. L’attuale sovrana ha sempre vantato un carattere forte e determinato, una resilienza che la fragile Principessa del Galles non riuscì mai a contrastare. Eppure, sembra che questa volta la sua opinione, più che attecchire nell’animo del Re, abbia prodotto una reazione di rifiuto. Carlo III ha un unico punto debole: i suoi figli, figure che la Regina non deve permettersi di contrastare.

Fonti vicine alla Royal Family hanno confermato la degenerazione delle tensioni di palazzo, in merito a quanto accaduto in seguito alla Megxit. Sembra che coniugi reali abbiano mostrato un diverso atteggiamento in relazione al Principe Harry. Mentre Re Carlo III avrebbe espresso la sua volontà di riavvicinarsi a suo figlio, Camilla gli avrebbe rimproverato di essere troppo fragile e conciliante. Ebbene, sembra che questa volta il sovrano abbia fatto capire implicitamente a sua moglie che quanto accaduto tra i Duchi del Sussex e la Royal Family non rientra nelle sue “competenze”.

Come una coppia qualsiasi

La fonte racconta di come Re Carlo III sia venuto a conoscenza di un’iniziativa autonoma di sua moglie: un vincolo per il secondogenito reale. Harry infatti non può alloggiare in nessuna residenza di proprietà della Royal Family, a meno che non comunichi il suo soggiorno per tempo. Tale provvedimento avrebbe mandato Carlo su tutte le furie, infastidito dall’atteggiamento ingiustificato ed inopportuno della consorte.

Sembra inoltre che il sovrano britannico non sia l’unico ad aver sviluppato un certo malessere nei confronti di Camilla. A quanto pare, i Principi del Galles non sopportano la tendenza della Regina a prevaricare su qualsiasi decisione che riguardi i compiti e i doveri della Royal Family. Imposizioni, limitazioni ed atteggiamenti arroganti che contribuiscono a lacerare l’armonia all’interno delle mura dorate di Buckingham Palace. Come accade di consueto, le indiscrezioni espresse dalla fonte non sono state né smentite, né tantomeno confermate dai diretti interessati, i quali – come da tradizione – hanno risposto alle illazioni con religioso silenzio.