Rolex, vorresti iniziare a collezionarli? Ecco i 5 modelli iconici da cui partire

Sei amante dei Rolex e vorresti collezionarli: ecco quali sono i 5 modelli iconici dai quali conviene sempre partire per essere a metà dell’opera.

Avere un Rolex al proprio polso significa sempre fare la sua gran bella figura: sono moltissime le persone che decidono anche di risparmiare una vita intera per potersene comprare almeno uno. Cosi come ci sono invece i collezionisti accaniti, quelli che vogliono arrivare al punto di averli tutti quanti o per lo meno la maggior parte.

Ad ogni molto, che sia l’uno o l’altro caso, quello che è necessario sapere è un punto da cui partire, che potrebbe essere quello di conoscere, ad esempio i primi cinque Rolex che a tutti gli effetti si possono considerare i modelli più iconici in assoluto, quelli che per nessuna ragione possono mancare.

Entriamo dunque nel particolare e scopriamo i primi cinque della lista, con le loro caratteristiche e predisposizione: solo cosi sarà possibile avere un quadro più chiaro di che cosa poi andare a comprare in un secondo momento.

Rolex, la top cinque dei modelli iconici da cui partire

Rolex GMT-Master II Ref. 16710

Apre la classifica il modello che negli ultimi anni è da considerarsi quello più ricercato e venduto sul mercato: è un’ottima scelta ancora oggi: prodotto dal 1989 al 2007, il Rolex GMT-Master II ref. 16710 è l’ultimo che si presenta con lunetta in alluminio prima dell’introduzione nel 2007 della ref. 116710 in acciaio con lunetta Cerachrom completamente nera.

Rolex Submariner Ref. 16610

Perfetto anche per il rapporto tra qualità-prezzo e il suo potenziale per il futuro: stando alle parole degli esperti pare essere un vero affare specialmente se si tiene conto di quelli che hanno la lunetta in ceramica. Per quello che riguarda il prezzo, si parte da 14.000 euro circa, mentre per i modelli precedenti, il più massiccio costa 11.000-12.000 euro. Il Rolex Submariner ref. 16610, invece, risulta più economico con prezzi già a partire da 8.500 euro.

Rolex Datejust Ref. 16234

Considerato il vero segnatempo per tutte le occasioni, i collezionisti lo considerano il modello da cui partire visto che va bene sia per eventi formali che informali. Lanciato nel 1988, presenta l’introduzione del vetro zaffiro, ma allo stesso tempo anche la conservazione del suo look e stile retro.

Rolex Explorer II Ref. 16570

Al quarto posto quello che da sempre viene considerato un segnatempo sportivo: lanciato nel 1989 come successore della ref. 16550, rispetto al modello del passato, questo presenta delle migliorie di non poco conto e infatti la ref. 16570 è animata dal famoso calibro 3185, un notevole passo in avanti a livello tecnologico.

Rolex Explorer II Ref. 1655

Chiude la breve classifica quello che si può allo stesso modo considerare un perfetto e splendido segnatempo che non ha nulla da invidiare ai modelli citati in precedenza. Introdotta nel 1971: la ref. 1655 è stata concepita per speleologi e altri esploratori di cavità. Al suo intero vanta anche la presenza e la funzionalità di una lunetta di 24 ore con una lancetta supplementare per indicare l’ora su una scala di 24 ore. E non finisce qua, la lunetta supplementare ha anche la funzione di GMT e indica l’ora di un secondo fuso orario.