Come asciugarsi i capelli quando fa tanto caldo: 3 tecniche geniali

Asciugare i capelli in estate può essere una tortura. Vi suggeriamo tre tecniche geniali per avere capelli perfetti, lucenti e morbidi velocemente.

Il termometro segna 35 gradi. E l’ultima cosa al mondo che vorremmo è usare il phon. Ma come possiamo evitarlo? Se non ha i capelli corti che vanno in ordine da soli sembra che non ci sia alternativa. Invece non è così.

L’estate è la stagione del divertimento all’aperto. Quando il caldo impazza l’unico modo per rinfrescarsi è andare al mare oppure in piscina. Tuffi, lunghe nuotate, giochi con la palla, i pomeriggi passano in compagnia tra un sorriso e una passeggiata sulla sabbia se si sceglie una località costiera per la vacanza. Ma giorno dopo giorno le attività, il sale dell’acqua (o il cloro della piscina) e il sole possono rovinare i capelli. Perdono di tonicità, lucentezza, si spezzano più facilmente, come evitare tutto questo?

Occorre conoscere le tecniche di asciugatura che permetteranno di non stressare ulteriormente i capelli con il phon caldo puntato sulla testa. In questo modo si raggiungerà un doppio obiettivo. Evitare di sciogliersi con l’aria bollente dell’apparecchio e donare nuova vitalità alla chioma.

Le tecniche per asciugare i capelli in estate

Una bella doccia fresca per togliere i segni dell’estate da dosso è un momento rigenerante ma il pensiero di dover asciugare i capelli può far rabbrividire. Il phon è uno strumento che si vorrebbe dimenticare in estate anche perché asciugare i capelli tutti i giorni ad alte temperature significa sottoporli ad ulteriore stress.

Vi suggeriamo, dunque, tre metodi alternativi, pratici e più salutari per asciugare la chioma e averla al top.

Prendere un panno in microfibra e farne un turbante per avvolgere i capelli sulla testa. Si riuscirà, così, ad assorbire l’acqua in eccesso e in poco tempo si avrà una chioma asciutta e folta. In più è leggero, comodo e adatto sia ai capelli lunghi che corti. Riducendo l’umidità, poi, diminuisce l’effetto crespo o elettrico. Non tenetelo eccessivamente, l’asciugatura finale potrà essere data con l’aria naturale.

Avvolgere i capelli in uno chignon dopo aver tolto l'acqua con il panno in microfibra. Non solo la chioma si asciugherà ma una volta sciolta si avrà l'effetto onda.

Fare una o più trecce e lasciare asciugare in modo naturale. I capelli non subiranno stress e saranno mossi una volta slegate le trecce. Da provare l'acconciatura prima di andare a dormire per sciogliere la chioma solo al mattino dopo. La piega sarà impeccabile e il look molto cool. Da ricordare di districare bene i capelli prima di fare le trecce.

Insomma con questi sistemi riuscirete a proteggere i vostri capelli in una stagione in cui sono molto stressati. E riuscirete ad evitare di usare il phon in piena estate!