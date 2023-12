Usa questa funzione prima di inviare foto su Whatsapp e vedrai che risultato: il trucco

Non solo Canali: WhatsApp arriva un nuovo trucco per inviare foto come mai fatto prima d’ora. La funzione è semplicissima.

I Canali hanno preso il sopravvento in quest’ultimo trimestre del 2023 e non poteva essere diversamente, visto il loro boom fin dalla nascita, con quegli oltre 500 milioni di utenti in neanche due mesi, che Mark Zuckerberg si è sbrigato a rivelare tramite post ufficiali.

Ma la piattaforma è un serbatoio inesauribile di funzioni, anche se dobbiamo entrare nell’ottica di una diversa gestione del suo spazio di archiviazione. A dicembre, infatti, Meta ha iniziato a mettere un tetto per il suo WhatsApp.

Un po’ come accade per Gmail, abbiamo 15 giga di spazio di archiviazione gratuiti, il che vuol dire essere di fronte a un bivio: o cominciamo a gestire meglio l’immensa quantità di ciò che salviamo, oppure non ci resta che pagare per avere un determinato plus di giga. Detto ciò, però, è in arrivo una nuova funzione che cambia il modo che conoscevamo finora all’invio di foto su WhatsApp.

WhatsApp, come non perdere più qualità quando condividiamo foto e video in chat

Il team dell’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo ha appena presentato un nuovo aggiornamento stabile che ha l’obiettivo di implementare le funzionalità per inviare contenuti multimediali di qualità originale come file, scovata dal sempre credibile team di WabetaInfo. Che vuol dire? In soldoni foto e video stanno per trasformarsi in documenti, con il fine dichiarato di preservarne la qualità originale, per l’appunto.

Per ora sono in molti quelli che per inviare foto, anziché utilizzare “Salva con nome” su WhatsApp, ricorrono a Gmail (o qualsiasi altra casella di posta elettronica) per mantenere una qualità dell’immagine molto vicina all’originale. Ecco, la piattaforma sta lavorando per annullare questo passaggio, e fare tutto sull’app. Come?

È un miglioramento importante, perché consente finalmente agli utenti di condividere rapidamente foto e video con la qualità originale, senza la necessità di seguire più passaggi. In base agli screen mostrati da WabetaInfo, la nuova funzionalità di WhatsApp sarà molto semplice e intuitiva: basterà aprire la finestra di condivisione della chat, selezionare “Documento” e “Scegli foto o video”.

Attualmente la funzionalità per inviare contenuti multimediali di qualità originale come file è disponibile per gli utenti iOS che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp dall’App Store. Una volta scaricato questo sarà possibile godersi un’esperienza migliore, ricordandosi sempre quei 15 giga di deadline.