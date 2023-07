Attacchi di panico e distrazione cognitiva: come aiutare te stesso in quei terribili momenti

Attacchi di panico: il nuovo male del secolo. Ecco come reagire in pochi secondi con la tecnica della distrazione cognitiva. I consigli della psicologa

Chi non soffre di attacchi di panico non può mai capire come ci si sente. Gli attacchi di panico sono il segnale che la mente invia al nostro corpo per far capire che qualcosa non va. La maggior parte delle persone tende a considerare importante la salute fisica. Sembra ovvio che se si ha la febbre oppure un malessere fisico si corre subito dal medico, per cercare di capire cosa c’è che non va. La stessa cosa non succede purtroppo quando il malessere non è fisico ma mentale.

Se qualcosa nella nostra mente non va, se ci sentiamo tristi e non capiamo cosa succede, non sappiamo mai cosa fare. Ci si vergogna di parlare apertamente della propria salute mentale. Perché chi soffre tende a nascondere la propria sofferenza e tenersela dentro. Ed ecco che cosi arrivano gli attacchi di panico, quando la mente va in sovraccarico e il corpo si trova a ricevere troppi stimoli in una volta sola.

Distrazione cognitiva: come utilizzarla se soffri di attacchi di panico

Chi soffre di attacchi di panico sa quanto sia difficile uscire da un attacco in corso. Fortunatamente per chi ne soffre, ci sono modi consigliati dagli psicologi per superare gli attacchi di panico improvvisi. Sia che tu sia in compagnia, sia che tu sia da solo, ti basterà provare a mettere in pratica i consigli della psicologa Irene Sanguineti su Instagram.

Il metodo consigliato dalla dottoressa è quello della distrazione cognitiva. Se senti che sta per arrivare un attacco di panico, chiedi alla persona che è con te di farti delle domande. Possono essere anche domande stupidissime, la cosa importante è che ti distraggano da quello che stai provando.

Restare concentrati sull’ansia e sul dolore (che è reale, lo sappiamo) non farà che acuire la sensazione di panico. Dirottare la mente verso altri stimoli è la soluzione migliore per spegnere il caos soffocante che si impossessa dei nostri pensieri. Se riesci a concentrarti veramente su altro, isolando la mente rispetto a quegli stimoli esterni che tanto ti distruggono, potrai riuscire da qualsiasi attacco improvviso.

Guarire dagli attacchi di panico sembra impossibile, ma non lo è. Basta parlarne con chi ti possa aiutare e cercare, nella vita di tutti i giorni, qualcuno che ci aiuti davvero.