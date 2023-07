Rompicapo visivo per cervelli veloci | Guarda e dimmi quanti numeri ci sono: hai solo 15 secondi

Aguzza la vista e metti mano al cronometro: questo test ti farà sudare più del caldo estivo. Mettiti in gioco e prova a risolverlo!

Sei un tipo di persona che fa attenzione ai dettagli e, in generale, crede di avere una buona vista? Questo test visivo potrebbe fare al caso tuo. Solitamente, i test visivi sono strumenti utilizzati soprattutto per sondare la personalità di un individuo. A volte, però, sono veri e propri test per la nostra vista, e per la nostra capacità di notare anche i minimi dettagli in una situazione caotica.

Per cui, puoi provare a metterti alla prova con il test qui presente. Dovrai semplicemente osservare con attenzione l’immagine proposta, e dire quanti e quali numeri sono presenti nella figura. Fin qui tutto facile, no? La vera difficoltà, però, sta nel trovarli tutti in pochissimo tempo, ovvero soli 15 secondi. Isolati dall’ambiente circostante e concentrati a dovere, solo così potrai farcela.

Benché tu abbia tutte le capacità richieste dal test, il tempo sarà tiranno. Ciò è una particolare modalità di valutare la tua lucidità sotto pressione, quando il tempo stringe e bisogna prendere una decisione importante. Se riuscirai a superare brillantemente questo test, significa che nulla ti destabilizza e anche in prossimità delle scadenze riesci a dare il meglio di te.

Test visivo: la soluzione

15 secondi, però, passano davvero molto in fretta, e anche la più piccola esitazione può pregiudicare l’esito del test. Non distrarti e analizza una parte per volta: alcuni numeri sono più facili da trovare di altri, e guardando una sezione di immagine per volta riuscirai più facilmente a trovare quello che cerchi. Una volta che sei pronto ad iniziare, buttati a capofitto nell’immagine qui sopra, e allo scadere del tempo continua la lettura per scoprire se hai indovinato.

Guardiamo insieme l’immagine per trovare la soluzione. Alcuni numeri sono più facili da trovare rispetto ad altri, soprattutto quelli incastonati nel volto. Nella fattispecie, l’8 era uno dei più complicati da trovare, perché posto in orizzontale e incastrato nell’occhio del viso. A un osservatore poco attento, sarebbe potuto sembrare un piccolo 0 non notando la parte all’interno dell’occhio. Gli altri erano senza dubbio più semplici da trovare, e in totale i numeri sono questi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, che sono la nostra soluzione.

Com’è andata? Sei riuscito a completare con successo il test? Se l’esito è stato negativo vuol dire che non reggi abbastanza bene la pressione, ma non disperare. Questa è una capacità allenabile, e puoi farlo senza rischi intraprendendo questi test. Con il passare del tempo noterai miglioramenti che non credevi possibili, provare per credere.