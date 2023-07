Sai dove vanno a finire i vestiti della Regina Elisabetta? Non lo immaginerai mai

Se i gioielli sono stati ceduti agli eredi, che fine hanno fatto gli abiti iconici della Regina Elisabetta? Una fine che non ti aspetti.

La Regina Elisabetta in fatto di stile era sempre impeccabile. La sovrana che ha fatto la storia per essere stata una leader femminile forte e determinata, amava anche molto la moda. Lei, con il suo stile da fare invidia, ha rafforzato il concetto che si può essere donne di potere ma senza rinunciare alla vanità di indossare bellissimi abiti. I suoi tailleur iconici, infatti, non si possono dimenticare e sono rimasti impressi nella nostra memoria.

Lei ci teneva tantissimo a indossare abiti di alta moda, realizzati da stilisti famosi. Vestiti non certo alla portata di tutte, visto il loro valore inestimabile. Ma se i gioielli che indossava, che costavano altrettante milioni di sterline, sono tutti passati ai suoi eredi, che fine hanno fatto i suoi abiti di lusso? Dopo la morte della Regina Elisabetta è stato emesso un comunicato sui suoi averi, ma non sui suoi abiti allegri e colorati. Per questo motivo ci si chiede che fine abbiano fatto dopo il suo decesso.

Il destino degli abiti della Regina Elisabetta, ecco la verità

Prima della morte di Queen Elizabeth, anche sui suoi abiti era stato stabilito che fine avessero fatto. Di questi se ne occupava la guardarobiera Angela Kelly, che ora non lavora più a Palazzo Reale perché Re Carlo ha deciso di licenziarla. Non si sanno le motivazioni del perché è stata mandata via, ma sembrerebbe che non andasse a genio al nuovo sovrano per cui ora un’altra persona si occupa dei vestiti.

Il guardaroba della Regina Elisabetta era così grande che occupava un intero piano ed era lei a scegliere come vestirsi, con l’aiuto della signora Kelly che glieli portava in stanza. Il valore di questi abiti è molto elevato, considerato che erano disegnati appositamente per lei da Hermes, Fulton, Cornelia James e altri stilisti noti nel mondo della moda. Quando la Regina si stufava di un abito lo regalava al suo staff, rimuovendo le targhette per fare in modo che non si risalisse a chi fosse appartenuto.

Se i gioielli dopo la sua morte sono stati ceduti agli eredi facilmente, la stessa cosa non si può dire per i vestiti per un motivo molto semplice. Questi erano cuciti su misura per lei e nessuno può indossare i suoi abiti. Tra l’altro le eredi sono molto più giovani della Regina, motivo per cui si tratta di abiti ormai passati di moda. Solo i foulard e altri accessori appartenuti a Elisabetta sono passarti a Camilla e a Kate. A quest’ultima sembrano essere passati accessori migliori in quanto moglie del primogenito erede al trono rispetto alla moglie di Re Carlo.

Alcune indiscrezioni dicono che gli abiti migliori della Regina Elisabetta saranno esposti in mostre temporanee come è stato fatto a Balmoran, durante i festeggiamenti dei 70 anni del Regno. Si parla di una possibile esposizione permanente con gli abiti che più hanno colpito la stampa inglese e mondiale, come ad esempio, quelli indossati nei tre giubilei, nel 77, nel 2002 e quello recente. Ovviamente non mancano anche quello della sua incoronazione nel 1953 e quello del suo matrimonio nel 1947.