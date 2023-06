Antonino Cannavacciuolo, ecco qual è il suo piatto preferito: insostituibile da sempre

Chef rinomato sia per la sua preparazione che per le sue apparizioni in tv, Antonino Cannavacciuolo ha rivelato la sua ricetta del cuore

Classe 1975, Antonino Cannavacciuolo ad oggi ha ben 7 Stelle Michelin e, anche grazie alle sue partecipazioni televisive, è uno degli chef italiani più conosciuti e amati. Nato a Vico Equense, fin da bambino si è appassionato alla cucina e, dopo gli studi all’Istituto Alberghiero, si è lanciato in quello che a tutti gli effetti è il suo mondo. Sebbene sappia preparare un’infinità di ricette diverse, ce n’è una che ama particolarmente e che adora anche mangiare: ecco qual è.

I suoi primi passi nel mondo della ristorazione li ha mossi nella penisola sorrentina, per poi seguire due importanti stage in ristoranti francesi dell’Alsazia. La sorte l’ha poi portato al Grand Hotel di Capri, sotto la direzione di Gualtiero Marchesi e, dal 1999, con la moglie gestisce la prestigiosa Villa Crespi a Orta San Giulio, sul Lago d’Orta. Oltre alle sue esperienze televisive come a Masterchef o in Cucine da Incubo, ciò che Cannavacciuolo ama più fare è cucinare: ecco la sua ricetta del cuore.

Antonino Cannavacciuolo: la ricetta senza la quale non può vivere

Uno dei suoi menù più apprezzati e più famosi è Itinerario da Sud a Nord Italia, che ripercorre tutte le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera. Come ha spesso raccontato anche lui stesso, la sua fortuna di vivere in entrambe le zone di questo bel paese gli ha permesso di ricevere stimoli diversi, che l’hanno formato fino a renderlo l’uomo e il cuoco che è oggi.

La materia prima che ama di più, nonché quella che a suo gusto è la migliore da preparare, è la pasta. “A casa nostra la pasta scandisce il tempo” ha rivelato una volta nel corso di un’intervista, spiegando come sposa il susseguirsi delle stagioni e accompagna i pranzi in famiglia. Ogni formato ha la sua cottura particolare, il suo abbinamento perfetto e il suo gusto unico: è la base della cultura culinaria italiana.

Se ciò che ama cucinare è la pasta, ciò che però ama mangiare è qualcos’altro: lo chef della sua ricetta del cuore non è lui, ma qualcuno di ancora più speciale. Si tratta, infatti, della parmigiana di sua mamma: “È la migliore che io abbia mai mangiato” commenta in merito. Insomma: anche gli chef più qualificati alla fine non sanno rinunciare alle ricette della loro infanzia!