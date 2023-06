700 assunzioni in Poste Italiane ma devi sbrigarti | Come approfittare subito e come funziona

Poste Italiane sta cercando nuovi profili da assumere. Ecco quali sono i requisiti e come fare domanda per candidarsi

Poste Italiane sta cercando nuovi profili da inserire nel proprio staff, per una serie di mansioni da svolgere. Si tratta di opportunità di lavoro interessanti per neo laureati e neo diplomati. Si offre, infatti, la possibilità di crescere a livello professionale in un’azienda importante, e anche un trampolino di lancio per chi intende fare carriera in questo settore.

Il fatto che l’azienda stia assumendo, significa, in linea generale, che è in continua crescita. Nel nuovo programma saranno assunte 700 risorse nei vari settori postali. Già alcuni mesi fa, Poste Italiane aveva assunto 3.500 persone in vari ambiti di servizio, tra cui Posta, Comunicazione e Logistica.

Ma quali sono i ruoli da ricoprire e soprattutto, come candidarsi per questi posti di lavoro? Scopriamolo insieme.

Poste Italiane: profili richiesti e come candidarsi

Il programma di assunzioni in Poste prevede l’acquisizione di 705 risorse, di cui 660 andranno a ricoprire ruoli nell’ambito del recapito postale, 45 nell’ambito produzione.

Nello specifico, il contratto proposto dall’azienda sarà a tempo determinato, e chi otterrà il lavoro andrà coprire incarichi già nei prossimi mesi. Da quanto fa sapere Failp Cisal, le assunzioni riguarderanno i seguenti ruoli, ossia portalettere, addetti alla produzione e allo smistamento, altri profili.

Il bando resterà in vigore dal 1° giugno al 30 settembre 2023. Per quanto concerne i posti di lavoro disponibili nei vari territori italiani, si cercano portalettere nelle seguenti aree: 140 a Nord ovest, 49 a Nord est, 170 nel Centro Nord, 113 al Centro, 113 al Sud, 75 in Sicilia. Gli addetti di produzione sono ricercati nelle seguenti aree, ovvero 5 al Centro, 4 al Sud, 19 al Centro Nord, 17 a Nord Est.

Per fare domanda e partecipare al bando di selezione, sarà necessario recarsi sul sito di Poste Italiane, e accedere alla sezione Lavora con noi. In quest’area, Poste pubblica di continuo tutte le offerte di lavoro disponibili, con relativi dettaglio in merito ai requisiti per accedere ai bandi e anche che tipo di figura è effettivamente ricercata.

Per riuscire a candidarsi in modo corretto per una posizione lavorativa in Poste Italiane, sarà necessario accedere al modulo online presente sul sito. Sarà importante, altrettanto, compilarlo in ogni sua parte, dopodiché inserire anche il proprio curriculum vitae.

A quel punto, il gioco è fatto e non vi rimarrà che attendere per ricevere eventuali ulteriori info per partecipare al bando di assunzione.