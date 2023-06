Questo abito è sempre esaurito da Zara, sapete il motivo? Nessuno lo immagina

Un abito da Zara è sempre sold out, sapete il perché? La motivazione è precisa e del tutto inaspettata, eccola qui.

Zara ormai lo conosciamo tutti, e tutti siamo entrati almeno una volta in uno dei suoi magnifici store sparsi in tutto il mondo. Quello che non tutti sanno però è che molto spesso dei vestiti e dei capi vanno sold out molto più in fretta di altri. Questa volta è successo per un capo del tutto nuovo e che tutti stanno rincorrendo. Sul sito e negli store non c’è quasi mai, ma perché succede questo? Scopriamolo.

Le regole della moda sono cambiate tantissimo negli ultimi anni, creando delle vere e proprie tendenze che non erano mai esistite prima o che hanno riportato in auge alcune ormai passate. Oggi molte abitudini e convenzioni non esistono più, ad esempio quando parliamo di feste ed eventi.

Molte modelle e celebrità in passato si sono vestito con colori sgargianti ai loro matrimoni, dissacrando l’idea del bianco. In molti casi però delle assurde gaffe hanno fatto la storia, come quella di Kate Moss, che al matrimonio di Leah Wood, si vestì di un color champagne, somigliano troppo al colore della sposa. Per gli ospiti di questi eventi quindi, il dresscode si è liberato ancor di più da inutili convenzioni, ed è per questo che il nuovo vestito di Zara sta andando a ruba, risultando sempre sold out.

Zara: il vestito che è sempre sold out sta facendo impazzire gli acquirenti

In tutti questi cambiamenti uno risulta essere più vistoso degli altri, e riguarda il rapporto che le persone e gli invitati a un evento, hanno con il rosso.

L’idea che il rosso potesse essere provocatorio o legato a un’immagine del colore della tentazione, e quindi sbagliata, adesso non lo è più. È anche grazie a brand come Zara che le persone sono riuscite a variare di più il loro armadio, puntando su colori diversi e modelli del tutto nuovi, sia grazie ai prezzi accessibili, sia grazie all’idea del Fast Fashion, che emula i modelli di capi di alta e altissima moda.

Un vestito nuovo, ampio, fluido, leggero. Una silhouette classica ma che è stata rivisitata per renderla più attuale. Il vestito di Zara che ormai ha fatto faville tanto da non essere quasi mai disponibile. Lo stock termina prestissimo, per poi farne un riassortimento che scompare nello stesso tempo del primo. L’abito costa 55,95 euro, ed è già diventato un must-have.