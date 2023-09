Quando i partner si comportano così, non ci sono dubbi: ti stanno controllando

Pensi che il tuo partner abbia dei comportamenti diversi del solito e non ti fanno stare bene? Se ha questo atteggiamento ti potrebbe manipolare.

Iniziare una relazione sentimentale è uno dei momenti più belli che si possano vivere, visto che si inizia a condividere la propria quotidianità con un’altra persona, che dovrebbe portare positività e gioia nella propria vita.

Purtroppo, però, non sempre le relazioni si rivelano così positive, ma anzi è facile imbattersi in persone che iniziano a manipolare e controllare il proprio partner e che vogliono imporre il loro volere senza permettere all’altra persona di esprimersi e di essere se stessa. Quando ci si ritrova in una relazione tossica spesso è difficile abbandonare il proprio partner, in alcuni casi ci si rifiuta perfino di pensare e credere che possa veramente essere una persona crudele.

Per queste ragioni è importante riconoscere alcuni segnali che fanno capire che si sta vivendo una relazione tossica così da poter chiedere aiuto e allontanarsi il prima possibile da quella persona.

Ecco 5 segnali che indicano che il tuo partner ti sta controllando

• Controllo eccessivo: quando il tuo partner inizia a farti domande troppo invadenti e incessanti riguardo a cosa hai fatto durante la giornata, con quali persone hai passato il tempo, che cosa hai fatto senza di lui, significa che vuole avere il controllo totale della tua vita, come se non potessi avere la libertà di fare quello che preferisci

• Isolamento sociale: un partner tossico non si fa problemi nell’allontanarti dagli amici e dalla famiglia, in modo tale da farti sentire completamente solo e da poter vedere lui come unica soluzione per poter stare in compagnia ed essere felice. In questo modo non vorrai più abbandonarlo

• Gelosia eccessiva: se il tuo partner inizia ad accusarti costantemente di tradirlo con un’altra persona, se fa insinuazioni fastidiose quando esci con i tuoi amici o se semplicemente hai guardato per qualche istante una persona per strada, c’è chiaramente un problema di fondo che va risolto in fretta

• Manipolazione emotiva: un partner tossico può arrivare a minacciarti spesso di andarsene e di abbandonarti, in modo tale da poter trarre vantaggi dalla situazione, e ciò accade soprattutto durante i litigi e quando vuoi fare valere il tuo punto di vista

• Ipercriticità continua: una persona dovrebbe sostenere il suo partner, farlo sentire importante e motivarlo nei risultati che vuole ottenere, ma se il tuo partner è tossico si comporterà completamente nel modo opposto e cercherà invece di affossarti sempre più.