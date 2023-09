Alessandro non desidera altro che sposare Simone, prima di Natale

Matrimonio in vista per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: la coppia vorrebbe convolare a nozze prima di Natale.

Il noto divulgatore scientifico ha confermato, tramite un annuncio pubblicato sul settimanale Chi, di essere intenzionato a convolare a nozze con il compagno Simone. La coppia ha partecipato all’ultima edizione de’ L’isola dei Famosi, esponendosi per la prima volta in diretta nazionale. Galeotta fu la pandemia, occasione che ci costrinse nelle nostre case, privandoci delle frequenti distrazioni quotidiane. Simone, da sempre affascinato dalla figura di Alessandro Cecchi Paone, decise di contattarlo su Instagram. Il giornalista, colpito profondamente dal giovane, lo invitò a cena.

Confidenze, complicità e aneddoti di vita alimentarono il feeling tra i due. Scoppiò così la scintilla e la coppia decise di proseguire la frequentazione, incorrendo inevitabilmente alla disapprovazione dei genitori di Simone, completamente inconsapevoli della sua omosessualità. Superata questa prima fase, la madre e il padre di Antolini impararono ad accettare questa nuova ed inaspettata realtà, fino a decidere di accogliere piacevolmente Cecchi Paone nella residenza di famiglia. I due cedettero agli innamorati la loro camera da letto e quel gesto rappresentò una chiara e indiscutibile bandiera bianca. Ora la coppia aspira al matrimonio.

Cecchi Paone e Simone presto sposi, l’annuncio ufficiale del divulgatore

Il matrimonio verrà organizzato prima di Natale e celebrato in comune da Emma Bonino. Laddove la legge non sostenga questa unione, Cecchi Paone ha spiegato di avere un’alternativa altrettanto allettante: la coppia potrebbe sposarsi in Spagna, dove vive la prima moglie del divulgatore scientifico – Cristina E. Navarro. Il giornalista ha dichiarato di aver intenzione di adottare la figlia di Simone. Antolini infatti è padre di una bambina, nata dalla precedente relazione con una giovane ragazza di origini romene. La bimba è molto affezionata al nuovo compagno del padre e questo ha alimentato ulteriormente il sentimento d’amore.

“Melissa vive ormai sempre con noi” – ha raccontato – “se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario”. Ufficializzando l’unione in Italia infatti, non sarà possibile per Cecchi Paone adottare legalmente la piccola Melissa, in quanto il ruolo di tutore legale è assegnato al momento alla madre e allo stesso Simone. “Questo mi permetterà di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”. Non è ancora indicata – al momento – una data precisa per la celebrazione delle nozze.