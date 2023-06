Affronta il caldo al meglio partendo dall’alimentazione: tutti i consigli che faresti meglio a seguire

Quando il caldo è torrido e toglie il respiro bisogna correre ai ripari per non rischiare problemi di salute. Scopriamo l’alimentazione che vi salverà dall’afa.

Per affrontare il caldo estivo occorre seguire una precisa alimentazione, equilibrata e adeguata. Prendete carta e penna e segnate le indicazioni del Ministero della Salute.

Le belle giornate estive si stanno facendo desiderare nella maggior parte delle Regioni italiane ma presto il caldo arriverà. Quello afoso, che toglie il respiro e non lascia immaginare altro che un bagno fresco o un gelato per rinfrescarsi. Chi soffre particolarmente le alte temperature vive la stagione estiva come un tormento da lasciarsi alle spalle il prima possibile. Una vacanza in montagna potrebbe essere la soluzione migliore ma quando si è in città e i raggi solari non lasciano scampo come sopravvivere?

Basta conoscere l’alimentazione corretta da seguire per evitare la disidratazione o altri problemi di salute che il caldo eccessivo potrebbe comportare soprattutto se si trascorrono molte ore all’aperto.

Per affrontare il caldo si parte dall’alimentazione

Quando il caldo è eccessivo occorre seguire dei consigli per limitare i rischi di un’insolazione o della disidratazione. Bisogna cercare di uscire di casa nelle ore meno calde, indossare vestiti leggeri, ridurre il livello di attività fisica, bere con regolarità e alimentarsi nella maniera corretta. Oggi ci soffermeremo proprio sui pasti e sui cibi perfetti per affrontare la calura estiva.

Partendo dal presupposto che è bene rispettare il numero e gli orari dei pasti seguendo una tabella precisa che includa necessariamente la colazione, vediamo quali sono i consigli per un’adeguata alimentazione in estate.