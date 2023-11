50 anni: per vivere si finge docente

Scoperto solo dopo alcuni mesi di “insegnamento”. Un uomo di 50 anni si è finto docente ma non aveva i titoli per farlo

Voleva fare l’insegnante, ma senza essere andato a scuola. La storia di un uomo di 50 anni lascia molto perplessi su quelli che sono i controlli delle istituzioni scolastiche sulle assunzioni del corpo docenti.

Un uomo di 50 anni ha insegnato in una scuola elementare per circa cinque mesi, pur non avendo i titoli (e, secondo quanto riferito dal dirigente scolastico, nemmeno le capacità). L’uomo, infatti, aveva appena la terza media e non aveva mai frequentato le scuole superiori.

Insegna a scuola con un diploma fasullo

I colleghi e il dirigente se ne sono resi conto dal linguaggio e dall’ortografia che utilizzava quando si interfacciava con gli studenti e quando doveva compilare dei documenti. Ma per cinque mesi, un uomo residente a Salerno ha avuto via libera per poter insegnare in un’istituto di scuola primaria di Cremona. È stata la dirigente scolastica della scuola ad insospettirsi e a segnalare il caso alla Polizia, che ha poi dato inizio alle indagini.

Il 50enne, infatti, stava insegnando a scuola grazie ad un finto diploma. A far emergere la falsificazione del documento sono state le indagini coordinate dal pubblico ministero Alessio Dinoi. L’uomo ha insegnato da settembre 2022 a gennaio 2023 come supplente in una scuola elementare di Cremona. Dopo essere stato scoperto, l’uomo è ora indagato per esercizio abusivo della professione, e per falsità materiale da privato e truffa ai danni dello Stato. Sono stati gli errori ortografici e le difficoltà nella comunicazione orale ad insospettire la dirigente della scuola, ha spiegato ad Ansa.

Nel gennaio 2023 la dirigente decide di segnalare i suoi sospetti e la Squadra Mobile dava inizio alle indagini. Fino a scoprire l’irregolarità del diploma magistrale che era stato presentato online per poter accedere alla Graduatoria provinciale territoriale di Cremona. Il finto documento presentava un numero di protocollo incompatibile con quello della scuola a cui faceva riferimento, un istituto scolastico di Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli. Un diploma deliberatamente falsificato, visto che non aveva nemmeno frequentato quell’istituto. Il 7 giugno la Squadra Mobile di Salerno, dopo aver ottenuto la delega della Procura della Repubblica di Cremona, ha effettuato una perquisizione domiciliare a casa del 50 enne. A seguito dei controlli è emerso il diploma cartaceo contraffatto, il quale è stato sequestrato. Il 2 novembre di quest’anno, l’uomo è stato ufficialmente indagato e ora sono in corso i dovuti controlli. Le autorità stimano che il finto insegnante abbia percepito illegittimamente circa 10.000 euro.