Romina Power e Al Bano famiglia felice, il cuore dei fan esplode di commozione

Romina Power e Al Bano famiglia felice in uno scatto pubblicato da lei sui social, il cuore dei fan esplode di commozione

Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati, senza ombra di dubbio, una delle coppie più amate di tutti i tempi. I due sono diventati famosi quando erano davvero molto giovani, in modo particolare Romina, quando si ritrovò a lavorare a stretto contatto con il cantante pugliese.

D’improvviso, i due si ritrovarono non solo a lavorare insieme, ma anche a passare molto tempo a conoscersi meglio e a innamorarsi. Quello è stato l’inizio di qualcosa di davvero leggendario.

I due capirono fin da subito di essere fatti l’uno per l’altro e decisero subito di trascorrere il resto della loro vita insieme. Si sono sposati, hanno avuto dei figli e hanno cominciato così la loro avventura, convinti del fatto che sarebbero rimasti davvero insieme per sempre.

Invece la vita si è messa poi di traverso, separandoli per sempre. Negli ultimi anni i due si sono ritrovati a livello professionale, ma per il loro amore sembra non esserci più speranza, anche se in qualche modo sappiamo che si ameranno comunque per sempre.

Al Bano e Romina con Ylenia: lo scatto che ha commosso tutti

Ma per quale motivo è finito il loro matrimonio anni fa? Ci sono tante ipotesi in merito, ma quella più accreditata, è l’improvvisa scomparsa della loro primogenita Ylenia. Infatti, circa trent’anni fa, Al Bano e Romina hanno perso la loro giovane figlia che aveva deciso di partire per fare un viaggio culturale. Non avrebbero mai pensato che da quel viaggio non sarebbe più tornata, e che sarebbero stati costretti a vivere con un dubbio che per tanto tempo non li ha lasciati respirare: Ylenia è ancora viva o è morta?

Infatti, sappiamo che Al Bano e Romina erano molto in disaccordo su questa cosa. Lei voleva continuare a lottare per cercare sua figlia, lui invece aveva deciso di rassegnarsi e di metterci una pietra sopra, scegliendo di credere piuttosto che fosse davvero morta.

Questo ha portato dei problemi al loro matrimonio, ma così come tante altre cose che non sono mai saltate fuori. In ogni caso, nelle ultime ore Romina ha commosso tutti, pubblicando uno scatto che la ritrae insieme al suo ex e alla loro prima figlia, Ylenia, che questo mese avrebbe compiuto gli anni.