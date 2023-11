Terra Amara, l’attrice svela verità agghiacciante: cosa è successo dopo la morte nella soap

L’attrice amatissima della soap svela cosa è successo realmente dietro la morte del suo personaggio in Terra Amara, la verità

Una serie televisiva quella di Terra Amara dagli ascolti davvero clamorosi. Mediaset negli ultimi anni ha puntato molto sulle sopa opera turche e almeno fino adesso non ne ha mai sbagliata una.

Basta ricordare Cherry Season o Better Sweet anche se lo share che sta ottenendo Terra Amara è davvero imparagonabile. Ma qual è il motivo di tanta popolarità? Beh, sicuramente oltre alla trama sempre ricca di colpi di scena a far appassionare il pubblico sono anche gli attori. In Italia alcuni di questi sono diventati un vero e proprio esempio da seguire e tra questi c’è sicuramente l’attrice Ersa Dermancioglu che fino a poche settimane fa ha vestito i panni della perfida Behice.

La zia Mujgan per mesi ha appassionato i telespettatori con il suo lato misterioso. La donna ha sempre mostrato di avere un lato oscuro dietro quel suo finto buonismo e alla fine si è scoperto tutto. Behice ha ingannato tutti fin dall’inizio facendo del male non solo a sua nipote ma anche a Hunkar e ai suoi due ex mariti. A scioccare il pubblico però è stata la sua uscita di scena.

Behice svela cosa è successo dopo la sua morte nella soap opera Terra Amara

L’attrice che per tre anni ha vestito i panni di Behice ha ammesso in una recente intervista che è stato molto difficile lasciare il suo ruolo da protagonista in Terra Amara. La serie le ha dato la possibilità di farsi conoscere al pubblico e non solo in Turchia e in Italia ma anche in tanti altri paesi europei. Inoltre, Ersa ha raccontato per la prima volta cosa è successo dopo la sua morte nella serie.

Behice si è subito dedicata ad un altro progetto dove ancora adesso sta lavorando. Si tratta di una soap opera ricca di colpi di scena e di azione, dove interpreta ancora una volta i panni da cattiva. Eppure ad oggi nemmeno lei si spiega tanto successo dato che prima faceva tutto un altro lavoro. Prima di dedicarsi allo spettacolo vendeva quadri, una passione che comunque ancora oggi l’accompagna.

Chi ha provato a ostacolare la sua carriera

Recentemente intervistata da Silvia Toffanin, Ersa ha rivelato che mentre lavorava e provava ad avere ruoli sempre più importanti, ha trovato l’amore. Un amore che purtroppo è durato ben poco dato che l’uomo che credeva le stesse accanto potesse appoggiare le sue scelte. Invece, l’attrice si è trovata costretta a prendere una decisione, dopo che il marito ha cercato in ogni modo a ostacolare la sua carriera. Ersa ha scelto la sua professione, lasciandosi alle spalle la sua storia