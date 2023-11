Sara Croce, chi sono davvero i genitori Anna e Franco: a Ballando con le stelle spunta la verità

A Ballando con le stelle è spuntata tutta la verità sulla famiglia della splendida Sara Croce, ecco chi sono i suoi genitori Anna e Franco.

Sara Croce fa parte del cast dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, famoso e amatissimo programma condotto su Rai Uno dall’incantevole Milly Carlucci. Con grande impegno e determinazione non sta passando affatto inosservata, in ogni puntata i miglioramenti sono notevoli.

Con il suo incredibile talento e la sua bellezza mozzafiato la splendida influencer riesce sempre a catturare piacevolmente l’attenzione, moltissimi telespettatori stanno apprezzando non poco il suo percorso. Sul piccolo schermo è approdata quando era giovanissima, in passato infatti l’abbiamo vista a Ciao Darwin nei panni di Madre Natura e in quelli di Bonas ad Avanti un altro.

Inutile dire che ha sempre incantato tutti con la sua favolosa bellezza e il suo fisico mozzafiato, Sara Croce è bella da svenire. Anche sui social è amatissima e sul suo profilo Instagram conta 1 milione di follower, che non perdono occasione per farle notare quanto sia meravigliosa e super sensuale.

Sara Croce racconta la storia della sua famiglia a Ballando con le stelle, chi sono i genitori Anna e Franco

A Ballando con le stelle la splendida influencer ha ricevuto una speciale sorpresa, un videomessaggio da parte dei suoi familiari. Entrambi i genitori e il fratello si sono detti orgogliosi di lei e felici del suo percorso nel programma, Sara non ha trattenuto le lacrime per l’emozione.

Sara Croce ha raccontato che i suoi genitori, Anna e Franco, si sono separati quando lei aveva solamente tre anni. Ci ha tenuto però a precisare che sono stati bravissimi, infatti lei non ha vissuto in modo traumatico la loro rottura. Ha fatto poi sapere che il padre non c’era mai a causa del lavoro di rappresentante di materiale edile, la madre invece per stare con loro di giorno lavorava di notte in una ditta di pulizie.

L’ex Bonas di Avanti un altro ha rivelato che lei e la sua famiglia non navigavano nell’oro quando era piccola, ma i suoi genitori sono sempre stati presenti e hanno investito tutto per rendere lei e il fratello felici facendoli fare ciò che amavano. Lei vedeva il loro sacrificio ed è per questo motivo che ha iniziato presto a lavorare, perché non voleva più pesare economicamente sulla sua famiglia.