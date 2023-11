Potresti avere a fianco un maniaco del controllo: controlla questi comportamenti e agisci subito

Attenzione a chi ti metti vicino: potresti avere al tuo fianco un maniaco del controllo. Ecco i comportamenti da tenere sotto controllo.

In quest’ultimo periodo, purtroppo, si stanno sentendo sempre più notizie di cronaca nera e femminicidi, con numeri talmente alti da fare spavento. La maggior parte di queste morti, avvengono per mano di soggetti vicini alla vittima, che siano familiari, fidanzati o ex. Non sempre è facile riuscire a capire i segnali, poiché spesso non sono visibili, ma soprattutto non ci si aspetta mai che una tragedia simile possa capitare a noi, in prima persona.

In questo mondo c’è bisogno di educazione e sensibilità, già in tenera età bisognerebbe iniziare i più piccoli all’affettività, all’importanza del rispetto, delle relazioni, della parità dei sessi e dell’amore, quello sano.

Tuttavia, non può esserci una vera educazione quando il bambino, in casa sua, vede determinati atteggiamenti, adottati dai genitori, dai parenti o anche in televisione. Ci sono dei modi, che magari non valgono per tutti, ma che accomunano molti maniaci del controllo. Se li doveste notare, allontanatevi immediatamente.

Comportamenti che possono farti capire che hai un maniaco del controllo accanto a te: non rimanere indifferente

Molte persone iniziano a sentirsi stressate, nervose e arrabbiate quando le cose non vanno come avevano previsto loro, quando qualcosa sfugge dal loro controllo. Il desiderio che tutto proceda come si vuole, può portare diversi individui, definiti come maniaci del controllo, a perdere tutte le loro certezze, solo per minimi cambiamenti, generando in loro uno stato di confusione e di alterazione. Per questo motivo iniziano ad essere pericolosi.

Ci sono forme più lievi, dove si tratta solo di una condizione leggera, in cui si è infastiditi dal disordine o dal rumore. Mentre altre volte, si cerca di controllare anche la vita degli altri e il mondo in generale. In questi casi, bisogna allontanarsi e non rimanere indifferenti. Quella persona potrebbe diventare un pericolo per sé stessa e per gli altri. Vi presentiamo alcuni dei segnali che potrebbero indicare un individuo sia ossessionato dal controllo:

Desidera rispettare una routine da sé prestabilita, in ogni momento;

Manifesta stress e stati di ansia quando qualcosa va in modo diverso da quello voluto;

Pensa che tutto vada fatto sempre in un determinato modo, il suo;

Rimane bloccato nel pensiero che le cose siano o bianche o nere;

Tende a procrastinare;

Vede solo una modalità da seguire per fare qualsiasi cosa o per avere successo;

Immagina che le cose possano andare in maniera negativa, quasi disastrosa, se non fatte a modo suo;

Ha standard estremamente elevati sia per sé che per gli altri;

Preferisce fare e non delegare, poiché deve controllare e non si fida del giudizio altrui;

Odia e teme i cambiamenti;

Si rivela molto esigente e critico;

Si definisce e si sente deluso troppo spesso dalle persone;

Ha un’immensa difficoltà a rilassarsi;

Dà consigli non richiesti perché pensa di sapere cosa e come debbano fare gli altri.

Gli atteggiamenti appena elencati, possono essere i primi segnali di una mania del controllo, che inizia dalle piccole cose, fino a sfociare sulle persone, reputando “proprio” tutto ciò che si crede, senza accorgersene. Da non sottovalutare è l’estrema gelosia, la non fiducia, l’insicurezza e la paura di essere sempre traditi.

Molte paranoie che si creano e la sensazione di aver perso il controllo su una situazione, può far scattare la persona. Se notate che qualche vostro amico o conoscente inizia ad avere certi atteggiamenti, provate a farlo ragionare e consigliargli un percorso psicoterapeutico. Altrimenti, se vedete che la situazione diventa sempre più critica, allontanatevi, pensate a voi stessi.