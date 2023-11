La Promessa, anticipazioni sconvolgenti: la scoperta che nessuno si aspettava

La Promessa prosegue la sua messa in onda e nelle prossime puntate assisteremo ad una scoperta che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Si torna ancora una volta a parlare de La Promessa, la soap opera spagnola che ormai da moltissimo tempo va in onda, con grande successo, anche in Italia e in modo particolare su Canale 5, ogni giorno nel corso del pomeriggio, con la possibilità anche di recuperare le puntate su Mediaset Infinity.

Scopriamo qualche anticipazione, si parte da Manuel e Jana: il giovane capirà una volta per tutte i suoi sentimenti per la donna e poco prima che lei parta per la casa dei duchi de Los Infantes vorrà andare a confessare tutto quanto. Jana infatti dovrà recarsi in quel posto per aiutare i domestici a servire gli ospiti che arriveranno.

Nel frattempo, per passare un po’ di tempo insieme, Curro e Martina organizzano un picnic. Ma i colpi di scena non sono finiti qua. Sta per succedere qualcosa di davvero eclatante, si tratta di una scoperta che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La Promessa, la scoperta di Candela cambia i giochi

Le anticipazioni non sono di certo terminate. Sempre nelle puntate dei prossimi giorni, assisteremo a Lorenzo e Catalina, intenti ad avere una discussione. Il motivo è strettamente legato al fatto che lui non la ritiene in grado di gestire le risorse de La Promessa e le suggerisce di farsi da parte.

Dal canto suo, Candela torna al suo posto dopo essere stata via per due giorni e proprio in quel momento confessa a Simona di non volere avere più nulla a che fare con lei. Un secondo dopo sarà pronta a rivelare a Don Gregorio di non essere stata male e che i suoi compagni l’hanno coperta, raccontando una bugia di propria volontà. Il colpo di scena arriverà quando lei stessa scoprirà Teresa intenta a scrivere una lettera.

La cameriera, dopo averla sostituita per un paio di giorni, in quel momento confessa di volere chiedere ai suoi padroni di essere riassunta e tornare così al suo posto. Infine, Manuel domanderà a Romulo che fine hanno fatto i suoi libri sull’aviazione e il maggiordomo gli risponderà che lui non li avrebbe mai gettati spontaneamente, sapendo perfettamente che volare era la sua più grande passione. Come andrà a finire?