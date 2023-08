Qui per una giornata in spiaggia spendi 10 euro! E il mare è bellissimo

Spiaggia a 10 euro, non è un miraggio, ma la pura realtà! In questo paradiso in terra puoi fare l’esperienza dei tuoi sogni, è magico!

Senza ombra di dubbio coniugare la voglia di relax e soddisfarla con soli 10 euro, è davvero un sogno che diventa realtà! Negli ultimi tempi i prezzi di qualsiasi bene e servizio, sembrano essere aumentati a dismisura. Colpa dell’inflazione generata dalla crisi ambientale e dalle continue guerre che devastano il mondo? Non c’è mai una sola ragione. In tutto questo però, è possibile trovare una spiaggia circondata da acqua cristallina, contraddistinta da un paesaggio unico nel suo genere, tutto alla cifra finora citata. Non ci credi? Ecco dove si trova, come puoi ottenere il beneficio, e le modalità per arrivarci!

Fortunatamente, dietro tanto caos e devastazione, c’è ancora speranza nelle nuove generazioni, specialmente per quanto concerne il fronte ambiente. Conoscere luoghi del genere è fonte di bellezza inaudita, ma bisogna saperla anche preservare. Viaggiare è uno degli hobby più belli da coltivare, certamente però diventa sempre più complesso riuscirci senza spendere un sacco di soldi. Il viaggio, le spese per l’alloggio, le cibarie varie, senza dimenticare che bisogna comunque esplorare i luoghi e darsi allo svago.

Allora, ti consigliamo questa meta non solo perché la spiaggia costa davvero solo 10 euro, ma perché puoi vedere tante altre meraviglie in un luogo davvero magico!

Spiaggia a 10 euro, è un sogno che diventa realtà!

Come già detto, la possibilità di andare in un posto così bello e ben servito, unito alla concreta condizione di risparmio, è davvero qualcosa che non si può lasciare scappare. Con la nostra guida, segui i consigli per arrivarci, vedrai che potrai godere non solo della spiaggia, ma anche di altri luoghi e della cultura tipica del luogo. Non ci crederai mai, ma il luogo di cui ti stiamo parlando è molto più vicino di quello che pensi.

Hai mai sentito parlare della caraibica spiaggia di Ksamil? Sai dove si trova? Innanzitutto, è bene che tu sappia che si tratta di un luogo dedito al relax. Perché qui non troverai ristoranti e movida da discoteca, ma luoghi di pace con tanto della presenza di un Parco archeologico di Butrinto, uno dei più famosi in Albania. Appunto, la meta si trova a una ventina di minuti di macchina dalla città di Saranda. Ex villaggio di pescatori, è un paradiso in terra!

Acqua azzurra cristallina con spiagge bianche, ripetiamo che non sei ai Caraibi, ma in Albania! L’aspetto più sorprendente è che la bellezza dei colori del mare la si vede dalla strada, e più si nuota allontanandosi dalla riva, e maggiori sono le sfumature dell’acqua. Passano dall’azzurro chiaro al blu zaffiro più intenso. Meglio recarsi in spiaggia entro le 8,00 del mattino, perché già alle 10,30 brulica di famiglie e turisti. Anche nel pomeriggio alle 16,30 circa è un buon momento.

Ma non c’è una sola spiaggia, ce ne sono diverse con tanto di isolette. Ce ne sono 4, possono essere raggiunte sia a nuoto che in pedalò, e sono attrezzatissime. Ci sono lidi e locali per mangiare e godersi la vista del mare. Come arrivare in questo Paradiso? Puoi arrivarci in macchina se il punto di partenza non è molto lontano, o con il traghetto Brindisi-Saranda, oppure con un volo per Corfù visto che è a confine con la Grecia. Che stai aspettando?

Prenota vacanza e ombrellone a 10 euro, ti diverti e risparmi!