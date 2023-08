“Non riesco a contenere la gioia”: l’annuncio di Stash sui social manda in delirio i suoi fan

Il frontman dei The Kolors, Stash, ha annunciato sul suo profilo Instagram una splendida novità che lo riempie di gioia: i fan impazziscono

La musica è imprescindibile in tutti i periodi dell’anno, ma durante l’estate le canzoni possono letteralmente esplodere. Il riferimento, in tal senso, è ai classici tormentoni estivi, ossia brani in grado di dominare la scena per diverse settimane fino a scomparire nel nulla solitamente.

Non esiste una formula per dar vita a questo tipo di pezzo. Chiaramente, si seguono dei canoni specifici, ma poi il risultato non è prevedibile. Si possono scalare le classifiche in un battibaleno oppure rendersi protagonisti di un flop totale. Difficile avere a che fare con le vie di mezzo, a maggior ragione se abbiamo a che fare con artisti nei cui confronti le aspettative sono molto elevate.

A volte i cantanti stessi rimangono sorpresi dei traguardi che riescono a raggiungere attraverso la pubblicazione di determinati brani. È senz’altro il caso dei The Kolors, nota band italiana che riuscì a vincere la quattordicesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Quanti di voi avranno sentito in radio e poi magari canticchiato “Questa non è Ibiza, Festivalbar con la cassa dritta“.

Ebbene questa frase rientra nel testo di Italodisco, cioè il singolo pubblicato dal gruppo capitanato dal frontman Stash, reduce dal fresco passaggio in Warner Music. La canzone in argomento ha letteralmente conquistato le radio italiane e si gioca almeno il podio del tormentone estivo dell’estate 2023.

Il testo è stato scritto da Stash e Davide Petrella, inoltre il brano lo hanno prodotto Stash, Zef e Starchild. Il pezzo è riuscito nell’impresa di entrare nella Viral 50 globale, il che testimonia pienamente l’incredibile successo ottenuto dai The Kolors.

Italodisco, Stash e l’annuncio su Instagram: ecco cosa è successo

Insomma, per Stash è davvero un momento magico e parallelamente continua a godersi la propria storia sentimentale con la splendida Giulia Belmonte. Ma tornando a Italodisco, il frontman dei The Kolors di recente ha rilasciato un annuncio importante sul suo profilo Instagram, dove conta 1,2 milioni di followers.

Cosa è successo? Stash lo ha spiegato così ai suoi follower: “Italodisco è stata certificata disco di platino. Non riesco a contenere la gioia e anche qualche lacrima. È uno dei traguardi più assurdi e inaspettati del nostro percorso musicale“. Parole che non lasciano spazio a tante interpretazioni.

L’artista napoletano, poi, ha ringraziato i fan della band e tutte le persone dietro le quinte, che in qualche modo hanno contribuito a realizzare questo prodotto di successo. Il disco di platino rappresenta una gratificazione assai significativa, che permetterà ai The Kolors di rilanciarsi dopo un lungo periodo di appannamento. E adesso è giusto godersi questo risultato il più possibile, prima di rimettersi al lavoro per creare nuove canzoni.