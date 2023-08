Stelle cadenti, perché si usa esprimere un desiderio: c’entrano i bambini

Sai perché si usa esprimere un desiderio quando si osservano le stelle cadenti? La leggenda dice che c’entrano i bambini: ecco il motivo.

Da poco è iniziato agosto e sempre più persone si ritrovano già proiettati, con la propria mente, verso l’estate piena e le vacanze da trascorrere. Agosto è un mese pieno di grandi eventi che vengono festeggiati in tutta Italia: C’è ferragosto, che sembra essere il momento perfetto da trascorrere con amici o parenti. E poi c’è il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, che tutti, grandi e piccini, trascorrono sulla spiaggia con gli occhi in su per osservare le stelle cadenti.

Ma sapete perché si esprime un desiderio quando si osservano le stelle cadenti? Si tratta di una leggenda antichissima che ha come protagonisti i bambini. Siete curiosi di scoprirla? Vediamola insieme di seguito.

Sai perché si esprime un desiderio osservando le stelle cadenti? Ecco il motivo

Le stelle sono da sempre motivo di emozione e grande curiosità. Chi, almeno una volta nella propria vita, non è rimasto a guardarle stupito? Senza parlare, semplicemente contemplando la vastità del cielo e la luminosità di quei puntini che vediamo da quaggiù. E quante domande sono sorte in quel momento! Chissà perché sono lì, chissà come sono davvero, quanto sono belle e così via!

Ed è proprio nel mese di agosto, per la precisione il 10 agosto, che si tende ad osservare il cielo e sperare che ne cada una per poter esprimere il proprio desiderio. A causa dello sciame di stelle, negli ultimi anni questo evento viene prolungato per diversi giorni, alle volte si parla anche dal 10 al 12.

Il motivo per cui si esprime un desiderio quando si osserva una stella cadente ha origini antichissime. Prima degli antichi romani e forse anche degli antichi greci ed egizi, i saggi e le intere popolazioni in cui quest’ultimi risiedevano, ritenevano che ogni qualvolta nasceva un bambino, in cielo si formava una nuova stella. E se questa fosse caduta, il destino del bambino sarebbe cambiato da un momento all’altro (solitamente coincideva con l’età adulta). Stando a quanto riporta questa leggenda, il desiderio che noi esprimiamo quando vediamo una stella cadente è sicuramente quello di poter cambiare il nostro destino o comunque avere un certo miglioramento.

A seguire la leggenda è un po’ cambiata, ma non è cambiato l’atto in sé. Infatti con l’avvento dei cristiani le stelle cadenti sono state fatte risalire alle lacrime di San Lorenzo, martire morto proprio il 10 agosto. Pertanto tutti coloro che ne vedono cadere una, esprimono un desiderio per poter ottenere una grazia nella propria vita.