Amici, dalla vittoria all’oblio: che fine ha fatto Luigi Strangis?

Vi ricordate il giovane cantante che lo scorso anno ha spopolato ad Amici di Maria De Filippi? Scopriamo che fine ha fatto Luigi Strangis.

L’ex allievo della scuola di canale 5 ha conquistato la giuria, il pubblico e i professori del programma ma ora si sente parlare di lui meno di frequente. Come mai? Ecco di cosa si occupa oggi il giovane talento della musica italiana.

Luigi Strangis ha vinto Amici 21, battendo il suo compagno di classe Michele, e gli altri cinque finalisti del talent show di Mediaset, ma adesso che cosa fa lo studente di canto della scuola più famosa d’Italia? Scopriamo la verità.

Amici, che fine ha fatto Luigi Strangis

Luigi Strangis è un ex allievo della scuola di Amici Di Maria De Filippi. La passione per la musica lo ha accompagnato sin dai primi anni di vita, tant’è vero che ha frequentato il liceo musicale Tommaso Campanella di Lamezia Terme e ha cercato di coltivare sempre il suo dono innato della voce. La sua carriera musicale infatti non è cominciata con il talent show di Canale 5, ma è iniziata molto tempo prima.

Già nel 2019 infatti, ha pubblicato il brano inedito dal titolo All you, e il suo talento e la sua bravura sono stati poi riconosciuti, e premiati dal pubblico e dai professori della scuola di Amici, tanto è vero che è riuscito a portare a casa il titolo di vincitore.

Grazie a questo ambito riconoscimento ha firmato un contratto discografico con la Label che è stata fondata da Gabriele Costanzo Giordana Angi e Briga, ma poi che cosa ha fatto? Ormai è da un po’ di tempo che non si sente parlare di Luigi Strangis in tv.

L’ex allievo della classe di canto della scuola di Mediaset lo scorso anno ha partecipato alla famosa kermesse musicale itinerante di Radio Norba Battiti live, e ha anche prestato la voce al film dal titolo Il talento di Mr crocodrile. Luigi Strangis continua a essere molto seguito sui social tanto è vero che il suo canale Instagram conta quasi 500.000 follower, e proprio nei giorni scorsi è stato ospite al Giffoni Film Festival.

Il vincitore di Amici dell’anno scorso, insomma, continua a inseguire il sogno di diventare un cantante affermato e apprezzato dal pubblico italiano, e non solo. Luigi Stangis continua a dedicare tutto se stesso alla musica, e ha da poco pubblicato il brano inedito dal titolo Tulipani Blu con Romano Matteo.