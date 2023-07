Le migliori compilation della storia sono queste: i Greatest Hits che non puoi non avere in casa

I Greatest Hits sono pezzi di storia della musica. Da Bruce Springsteen a Madonna, non possono mancare dalla nostra collezione di dischi.

La musica ci tiene compagnia in moltissimi momenti, divenendo vera e propria colonna sonora della nostra vita. Negli anni, cantanti e band ci hanno conquistato con le loro canzoni, portandoci a ballare e cantare a squarciagola ai loro concerti o anche ad ascoltare i loro indimenticabili brani a casa, con un paio di cuffie e gli occhi chiusi a sognare.

A tal proposito, sono tante le compilation che sono state pubblicate e che hanno fatto la storia della musica. Ecco quali sono i Greatest Hits imperdibili, assolutamente da avere a casa.

I Greatest Hits da avere a casa: le band indimenticabili

Si sa che i brani di cantanti e band che hanno avuto maggiormente successo, prima o poi, vengono raccolti all’interno di un Best Of, divenendo oggetti da collezione per i fan. Molto spesso, al loro interno si trova – o trovava, forse, sarebbe meglio dire visti i tempi – almeno un brano inedito. In un mondo in cui lo streaming va per la maggiore, le nuove generazioni potrebbero non capire appieno la bellezza di vinili e CD: il gusto di aprirli, sfogliarli e al tempo stesso ascoltarne le canzoni è insostituibile.

Ci sono alcuni Best Of che tutti gli appassionati di musica dovrebbero avere a casa. Tra questi ci sono Greatest Hits dei Queen e Their Greatest Hits (1971-1975) degli Eagles: entrambi sono dischi che hanno venduto moltissimo e che continuano a farlo ancora oggi.

Nella lista figurano anche 1 dei Beatles, Gold: Greatest Hits degli ABBA e Simon and Garfunkel’s Greatest Hits. Il primo ha visto la luce nel 2000, inaugurando il nuovo millennio con i ragazzi di Liverpool e ben ventisette canzoni dei Fab Four. C’è, poi, la raccolta del gruppo svedese pop più amato con pezzi come Mamma Mia e Dancing Queen al suo interno. Quello di Simon and Garfunkel è il secondo album più venduto del duo, che si separò negli anni Settanta. Da menzionare anche Money for Nothing dei Dire Straits, pubblicato nel 1988 prima che Mark Knopfler si separasse dalla band.

Cantanti e album: altri Best Of da collezione

Per quanto riguarda le raccolte dei cantanti, nella collezione di dischi non dovrebbero mancare neppure The Immaculate Collection di Madonna, Greatest Hits di Elton John e The Collection di John Lennon. Nel 1990, il disco di Madonna era praticamente ovunque: per chi ama la musica pop, si tratta di una raccolta davvero imperdibile perché racchiude alcuni dei pezzi più belli di Madonna Louise Veronica Ciccone. Il Greatest Hits di Elton John è il disco più venduto dell’artista e, certamente, non ha bisogno di presentazioni la sua raccolta.

Last but not least la vera chicca è di Bruce Springsteen: il Greatest Hits. Uscito nel 1995, si tratta del quattordicesimo album del Boss e la sua prima raccolta ufficiale. Tra i brani presenti ci sono pezzi come Born to Run e l’inedito Streets of Philadelphia, colonna sonora del film Philadelphia.